毒蟲違規停車被盤查要驗尿 竟架住員警脖子開車拖行百公尺

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高雄李姓男子今年6月違規停車被警方攔查，員警查出李男是尿檢對象，不料李男聽到要強制採尿後，竟突然架住許姓員警脖子，將許拉進車內踩油門拖行，行駛約100公尺才鬆手，雄檢今偵結，依傷害、妨害公務等罪起訴李男。

檢方調查，李男因涉入毒品案件，被屏東地檢署通報為強制採尿對象，今年6月13日上午10時許，李男在過埤路違規停車，警方到場後，盤查李男身分，查出李需強制採尿，當場告知李男。

不料李男聽完員警告知後，竟不理會員警採尿要求，當場將許姓員警拉近車內，隨後踩油門拖行許姓員警，將員警拖行100公尺後才鬆手，造成員警雙腳多處嚴重擦傷送醫，而李男則趁隙逃逸，但最後還是被警循線逮捕歸案。