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影／71歲婦做發財夢不知警詐正鬥法 面交前狂轉陣地車手仍栽了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

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何姓老婦日前遭假投資詐騙，依詐欺集團指示購買金塊準備面交，其子女事前報警求助，員警在何婦不知情狀況下埋伏跟監，不料詐團狡猾多次更改面交地點，所幸員警耐心追蹤，當場查獲詐欺車手李姓男子，保住何婦財物。

警方調查，台北市大同分局民生西路派出所10月17日獲報，民眾指稱家人遭遇詐騙，需要警方協助，員警進一步詢問得知，71歲何姓婦人遭遇假投資詐騙，子女偶然看見何婦操作手機與詐團對話，發現何婦加入網路假投資群組，盡信假業務員投資話術，準備依指示外出前往大同區找銀樓購買黃金並面交。

員警獲悉循線跟監何婦，發現詐團順利引導何婦購買金塊後，陸續指示何婦在台北捷運大橋頭站周遭銀行、咖啡廳、巷口等候指令，以此確認行動未遭警方盯上，所幸員警耐心追蹤，仍順利等到詐欺車手現身，立即上前逮人，一旁何婦仍不知遭詐。

員警當場查獲詐欺車手28歲李男，查扣作案手機1支、19兩黃金1塊（價值約199萬9700元）、贓款52萬元，李男坦言在詐欺群組中依指示收款，每次任務完成可得2000元酬勞，但拒不交代52萬贓款來源，警詢後依詐欺罪嫌將李男移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。

員警當場查獲詐欺車手28歲李男，查扣作案手機1支、19兩黃金1塊（價值約199萬9700元）、贓款52萬元。記者李隆揆／翻攝
員警當場查獲詐欺車手28歲李男，查扣作案手機1支、19兩黃金1塊（價值約199萬9700元）、贓款52萬元。記者李隆揆／翻攝
員警當場查獲詐欺車手28歲李男，查扣作案手機1支、19兩黃金1塊（價值約199萬9700元）、贓款52萬元。記者李隆揆／翻攝
員警當場查獲詐欺車手28歲李男，查扣作案手機1支、19兩黃金1塊（價值約199萬9700元）、贓款52萬元。記者李隆揆／翻攝

詐欺 詐騙 車手

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