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影／託運行李藏5千萬大麻丟包未領 航警循線逮捕3犯嫌

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

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關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃機第一航廈執行入境託運行李X光儀檢時，鎖定1件X光顯像異常之可疑行李箱，不料託運旅客未領取便直接出關入境，海關隨即開箱查驗並起出第二級毒品大麻18.65公斤，市價約新台幣五千多萬，航警專案小組則循線拘捕2名泰籍嫌犯，並循線逮捕收貨的謝男，全案移送桃園地檢署並依毒品罪起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊長陳博全表示，案件發生在今年8月30日，警方發現託運行李的2名泰籍嫌犯P嫌、S嫌未領取行李後，循線追蹤至2嫌在新北市三重區下榻的飯店，隔日就將2人拘捕到案。2嫌落網後坦承是以5萬泰銖（約新台幣4萬7000多元）為代價運毒來台，因擔心裝滿大麻的行李箱遭查獲，才會在入境時不領行李。

陳博全指出，專案小組帶回2名泰籍犯嫌後，也順利追查到以打零工做掩護的台灣毒品收貨人謝男，為躲避查緝，謝男當日取貨時多次變換交通工具試圖隱匿行蹤，雙方還約定以鈔票號碼作為確認信物。訊後，將3人依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，並於10月中旬起訴。

陳博全強調，隨著亞洲部分地區近年來對大麻的管制放寬，走私大麻到台灣的案件呈現增加趨勢，警方將持續強化邊境查緝，防範毒品流入，確保民眾健康與社會安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

泰國籍犯嫌之託運行李箱內夾藏18.65公斤第二級毒品大麻，遭海關及警方查扣。圖／航警局提供
泰國籍犯嫌之託運行李箱內夾藏18.65公斤第二級毒品大麻，遭海關及警方查扣。圖／航警局提供

大麻 毒品 行李箱

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