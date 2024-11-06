北投警搗新興毒品分裝場 查獲18人...黑幫、少年在列

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台北市北投分局警方近期配合專案掃毒交出成效，查獲毒犯18人、查扣毒品煙彈99顆、海洛因等各式毒品及現金275萬9000元等證物，其中搗破2毒品分裝場，查獲天道盟成員涉嫌販毒、竹聯幫成員涉嫌持毒，將持續掃蕩毒害。

警方指出，員警10月1日至11月9日配合「安居專案」加強緝毒，不到40天已投入警力94人次，搜索台北、新北、桃園等21處場所，查獲毒犯18人，包含7人涉嫌販毒、2人涉嫌毒駕、16人涉嫌施用持有大麻或依托咪酯類毒品。

其中，員警原鎖定35歲黃姓男子及其同居友人24歲黃姓女子涉嫌販毒，專案首日恰好時機成熟，突襲搜索2人位於新北市三重區的住處，當場查獲異丙帕酯煙油55罐、異丙帕酯煙彈8顆、空煙彈32顆、煙油注射器、毒品咖啡包13包。

據悉，黃男與黃女是同夥非情侶，因傳統毒品在施用或分裝時常產生異味，但毒品煙彈分裝簡單，無特殊味道，甚至僅有香精味，2人便偽裝情侶租用民宅掩護分裝毒品犯行。

此外，員警在專案期間查獲少年涉毒，也查獲具天道盟背景的36歲男子涉嫌販毒、具竹聯幫背景的21歲男子涉嫌持毒，全數依法送辦。

警方統計，安居專案截至目前，北投分局警方已查獲99顆依托咪酯類毒品煙彈及大麻煙彈99顆、4包海洛因、27包安非他命、3包大麻、55顆搖頭丸、3包K他命等毒品證物，並查扣不法所得275萬9000元，成效亮眼，將持續掃蕩毒害。