影／毒蟲高速逃逸逆向自撞 車內藏喪屍煙彈乘客落網駕駛逃

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

桃園一輛小客車昨晚行經桃園區寶山街，因轉彎未打方向燈遭警方攔下，孰料駕駛高速逃逸，一路蛇行、闖燈還試圖衝撞員警，警方一路追到新北三重，直到車輛自撞才停下。警方在車內發現喪屍煙彈，查緝一名37歲徐姓男乘客到案，另外陳姓駕駛則逃亡，警方追查中。

昨深夜11點多，桃園警分局小檜溪派出所員警於桃園區寶山街發現一輛小客車轉彎未打方向燈，上前攔查勸導時，該名駕駛不願配合立即高速逃逸，並不顧警網攔查，意圖衝撞員警，立即通報攔截圍捕。

該輛小客車持續往迴龍地區高速行駛，沿途蛇行、闖紅燈，甚至為躲避員警攔截駛入加油站，嚴重影響民眾安全，員警持續通報位置，同時通報各單位協助攔查，龜山分局、三重分局等警網接獲通報均加入追緝。

後續該輛小客車不慎在新北市三重區撞擊路旁停放車輛，駕駛陳男及乘客徐男下車分頭逃逸，員警迅速將37歲徐男緝捕到案，並在車內發現俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，全案依法移請偵辦，警方將持續查緝陳男到案。