台中兄弟揮刀、亂棍互毆雙雙掛彩 警到場2人互不提告

台中蕭姓男子昨晚9點多到父親經營的租賃車行鬧事，哥哥得知後氣得趕回去和他理論，未料蕭竟衝進廚房拿了把刀揮舞，哥哥也持球棒抵抗，釀兄弟雙雙掛彩受傷，警方獲報到場因2人互不提告，初步依違反社會秩序維護法送辦。

台中第四分局調查，昨晚9點多獲報南屯區永春東路上1間租車行有糾紛，到場發現是蕭姓兄弟口角打架衝突，經了解開車行為蕭的父親經營。當時蕭男（40歲）因故回去和爸爸鬧事，蕭的哥哥（45歲）得知就趕回家處理。

未料因蕭姓兄弟原本感情就不睦，當時一見面又發生激烈口角，蕭男情緒激動下跑到廚房拿了把刀朝哥哥揮砍，釀對方手掌、手臂多處劃傷，蕭兄則拿起球棒抵抗、反擊，也造成弟弟身上幾處鈍挫傷，所幸雙方都沒有生命危險。