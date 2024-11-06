回收蚵架起衝突開槍 主嫌投案

台南市黃姓男子（中）為了回收蚵架保麗龍和人發生衝突，涉嫌開槍傷人。記者黃宣翰／翻攝 台南沿海養蚵架近期因颱風受損嚴重，兩幫蚵民為撿拾蚵架保麗龍起糾紛，前晚談判不成引發槍擊，造成三人受傷；開槍黃姓男子昨帶槍投案，稱是拉扯間槍枝走火，警詢後被依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦，檢方以十萬元交保。

據了解，蚵架保麗龍因沒辦法署名，台南市南區喜樹當地養蚵漁民有不成文默契，如當季蚵民沒在沿海放養蚵，不得回收保麗龍；早年一塊蚵架用保麗龍約一百元，現在漲到八、九百元，颱風後不少蚵架受損，吸引蚵民撿拾回收。

警方調查，卅一歲黃姓男子最近委由未養蚵四十歲蔡姓男子回收蚵架用保麗龍，引起同樣養蚵的四十四歲陳姓、四十八歲郭姓、四十七歲郭姓及四十五歲蔡姓等四名男子不滿，雙方相約前晚八時許，在黃男經營的檳榔攤談判。

雙方見面談判時，替黃男撿拾保麗龍的蔡男因喝酒口氣不佳，引起陳等四人不滿，雙方互毆；黃男見狀加入戰局，涉嫌取出手槍以槍托擊打四十八歲郭男頭部，再擊發二槍，其中一槍貫穿陳男右手前臂，另一槍射擊地面後跳彈擦傷四十七歲郭男腳部，三人自行就醫，都無生命危險。

警方獲報鎖定黃男追查，清查親友及交往對象，黃男自知無處藏匿，昨天凌晨二時四十分由律師陪同，攜帶手槍至台南市警六分局投案。

警詢時雙方都說是為了回收蚵架保麗龍起糾紛，警方初步判定黃男疑持土耳其制式手槍犯案，依殺人未遂和槍砲罪移送法辦，槍枝送刑事局鑑定並追查來源。