聽新聞
0:00 / 0:00
訓練5百警力分析虛擬貨幣洗錢 刑事局科偵搶旗實戰演練
因應網路詐騙、駭客攻擊、個資外洩、虛擬貨幣洗錢等犯罪，刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛幣分析，已訓練全國5百名警察，並安排科偵競賽實戰演練，提升科偵能量。
刑事局科技犯罪防制中心規劃講習，安排虛擬貨幣追蹤與扣押、手機鑑識與現場採證、警政系統與資料分析、資安事件調查與鑑識共4大課程，培養科偵專業人才；因應虛幣成為犯罪洗錢管道，將虛幣分析列為訓練重點。
刑事局舉辦科偵競賽，透過實戰演練搶旗賽檢驗訓練成果，題目為偵查實務，例如詐騙集團以虛幣電子錢包轉兌贓款，須分析幣流流向、查扣手機數位鑑識、交集人脈網絡等；各警察機關組3人團隊，共69組報名參加，上月17日初賽前10名隊伍，昨參加決賽，高雄、台南市及刑事局獲前3名。
刑事局說，科技犯罪具匿名及跨境特性，傳統偵查方式無法輕易追查，科偵技術日益重要，透過訓練及競賽強化科偵能量，維護治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言