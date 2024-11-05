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訓練5百警力分析虛擬貨幣洗錢 刑事局科偵搶旗實戰演練

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

因應網路詐騙、駭客攻擊、個資外洩、虛擬貨幣洗錢等犯罪，刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛幣分析，已訓練全國5百名警察，並安排科偵競賽實戰演練，提升科偵能量。

刑事局科技犯罪防制中心規劃講習，安排虛擬貨幣追蹤與扣押、手機鑑識與現場採證、警政系統與資料分析、資安事件調查與鑑識共4大課程，培養科偵專業人才；因應虛幣成為犯罪洗錢管道，將虛幣分析列為訓練重點。

刑事局舉辦科偵競賽，透過實戰演練搶旗賽檢驗訓練成果，題目為偵查實務，例如詐騙集團以虛幣電子錢包轉兌贓款，須分析幣流流向、查扣手機數位鑑識、交集人脈網絡等；各警察機關組3人團隊，共69組報名參加，上月17日初賽前10名隊伍，昨參加決賽，高雄、台南市及刑事局獲前3名。

刑事局說，科技犯罪具匿名及跨境特性，傳統偵查方式無法輕易追查，科偵技術日益重要，透過訓練及競賽強化科偵能量，維護治安。

刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供
刑事局今年規劃科技偵查講習，著重虛擬貨幣分析，安排科偵競賽實戰演練。圖／刑事局提供

虛擬貨幣 詐騙集團 警察

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