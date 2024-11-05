台南槍擊案造成3傷 竟是為了回收蚵架保麗龍起衝突

最近颱風來襲，台南沿海許多養蚵架受損後要再修復，喜樹地區少數蚵民為了節省製作費用，撿拾回收保麗龍發生衝突，黃姓男子昨晚涉嫌開槍造成3人受傷。據了解，早年一塊蚵架用保麗龍才約100元，現在一塊漲到800、900元。

據了解，由於蚵架保麗龍沒辦法署名，當地養蚵漁民有不成文默契，如當季沒有放養蚵，不得回收保麗龍。但黃姓男子（31歲）委由未養蚵的蔡姓男子回收蚵架用保麗龍，引起陳姓男子（44歲） 等4人不滿，雙方相約在黃經營的檳榔攤談判。

但雙方一言不合發生互毆，黃涉嫌取出手槍以槍托擊打郭（48歲）頭部後，再擊發2槍，其中1槍擊中陳姓男子貫穿其右手前臂，另1槍射擊地面，造成另一名郭姓男子（47歲）腳部擦傷，受傷3人經送醫治療均無生命危險。

案發後，台南市警六分局、台南市警察局刑警大隊組成專案小組全力查緝，針對黃嫌親友及交往對象逐一清查，黃嫌自知無法藏匿，於今天凌晨2點40分在律師陪同下攜械至市警六分局投案。