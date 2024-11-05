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輔大前毒蟲拒檢還開車衝撞 警連開13槍破窗逮人畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市44歲陳男昨晚10時許開車行經新莊區中正路時，巡邏警發現陳男車牌與車身不符上前攔查，不料陳男拒檢還衝撞警車。警員立即朝前輪開13槍並破窗將陳男拉下車逮捕，還起獲安非他命、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，詢後依毒品、妨害公務、偽造文書送辦。

據了解，新莊分局新莊派出所警員林品揚、林子翔昨天晚間10時許，在新莊區中正路上發現1輛轎車車牌與車身不符，2警追至輔仁大學前時將該車攔下盤查。不料駕駛不但拒檢還倒車衝撞警用機車，接著再往前開意圖衝撞警員。警員林品揚、林子翔為防其他民眾遭到危險，當機立斷朝該車兩前輪開了13槍將車輛逼停，隨後破窗將駕駛拉下車壓制逮捕。

警方調查發現駕駛為有多項毒品前科的44歲陳姓男子，將環保回收繳回車牌懸掛在報廢車開上路。警方搜索後在車內查獲電子菸（初篩呈三級毒品反應）、依托咪酯原料2罐、成品菸彈10顆、空菸彈盒6顆、安非他命、吸食器、玻璃球、偽造車牌2面。詢後依妨害公務、偽造文書、毒品等罪嫌，將陳男移送法辦，並將溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方朝車輪開槍將車輛逼停。記者黃子騰／翻攝
警方朝車輪開槍將車輛逼停。記者黃子騰／翻攝
警員將車窗擊破並將陳姓駕駛拉下車壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警員將車窗擊破並將陳姓駕駛拉下車壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警方在車上查扣毒品及假車牌。記者黃子騰／翻攝
新莊警方在車上查扣毒品及假車牌。記者黃子騰／翻攝
新莊警方在輔仁大學前將衝撞警方的陳男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
新莊警方在輔仁大學前將衝撞警方的陳男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝

偽造文書 喪屍煙彈 毒品 警車

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