花蓮殺警奪槍懸案後…警方五大設備防歹徒入侵派出所

花蓮李建南案為第一起以派出所為目標的奪槍案，偏鄉駐地員警執勤安全引起重視。花蓮縣警察局除了在門口設置感應器、監視器等，也在值班台設置防彈玻璃，更因應偏鄉人口外移，合併派出所，像事發的新城鄉三棧派出所就併到加灣派出所，以集中警力。

花蓮縣警局新城分局三棧派出所警員李建南2001年值班時，被歹徒從背後射殺，配槍與24發子彈遭劫，是全國首起以派出所為目標的奪槍案，至今仍未破案，也引發偏鄉駐地安全問題。

花蓮縣警局督察科表示，為增加駐地員警執勤安全，分為設備面與制度面，有五項設備裝設在派出所，第一個就是蜂鳴器感應器，裝設在前後門，只要有人體、物品經過，就會發出刺耳的聲音。再來前後門都有裝設監視器、感應式探照燈，只要有聲音與燈光，就可初步達到示警的作用，且值班員警也會知道有人進出。

至於在值班台，往門口的方向裝有防彈玻璃，值班台下有也防暴臂盾，可阻擋歹徒開槍；或是有暴力傾向的嫌犯，員警可用臂盾保護自己。以上設備已行之有年，未傳出重大傷警案件。

督察科指出，偏鄉人口外移嚴重，前幾年陸續合併派出所，以前的派出所員警只有2、3人，合併後一間派出所至少有5人，集中警力。像是三棧派出所已併到加灣派出所，原來的派出所建物提供社區巡守隊使用，其他還有吉安警分局文蘭派出所併到池南派出所，重光派出所合併至壽豐派出所等。