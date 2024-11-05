23年懸案…村民憶花蓮殺警奪槍案 「有人試圖轉移注意力」

花蓮縣警局新城分局三棧派出所警員李建南2001年值班時，被歹徒從背後射殺，配槍與24發子彈遭劫，是全國首起以派出所為目標的奪槍案，卻成為懸案迄今。三棧村民紛紛表示，李警為人隨和，與村民關係良好，當天槍響大家都以為只是卡車爆胎，甚至還有可疑人士試圖轉移大家注意力，可惜線索太少，至今凶手仍逍遙法外。

該派出所已變成守望相助隊據點，居民仍依稀記得那一年阿美族警員殉職事件，當年指證派出所前停了一輛車的游太太已經過世。

游先生受訪表示，當時妻子在家，因為三棧派出所就在家的對面，聽到好大聲「碰」的聲音，探頭就看到一名男子頭戴鴨舌帽，手裡抱著東西，緊急跳上路邊的車子跑掉，當時都有配合警方調查。李建南為民服務認真，跟大家關係也很好，不可能與部落居民結怨。

游先生說，地方上有傳言，是不是李建南之前抓到黑道走私的東西，才被報復，也有聽說李妻幫老公保很多的保險，進而發生這起意外，不過這兩個說法都沒有被證實。

廖小姐說，以前山上採礦，由大卡車載礦上下山，經常發生爆胎意外，因此當時晚上8點多槍響時，雖然感覺有輕微震動，不過以為是大車爆胎而不以為意，隔天才知道派出所出事。由於大家都是原住民，閒暇時間李建南跟當地居民還會喝酒、吃飯，其中廖爸爸更喜歡與李聊天，卻發生慘絕人寰的事故，感到特別難過。