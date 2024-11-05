回收蚵棚材料問題發生糾紛 男子開槍傷人向警方投案

台南市兩派人馬昨晚8點多因回收蚵棚材料問題發生糾紛，相約在南區喜樹路一家檳榔攤談判不成，31歲黃姓男子涉嫌持手槍槍托擊打傷郭姓男子頭部後，再擊發2槍，其中1槍擊中陳姓男子，貫穿其右手前臂，另1槍射擊地面跳彈後，造成另一名郭姓男子腳部擦傷，受傷3人經送醫治療，黃今天清晨2點多攜槍向警方投案，警方依殺人未遂及槍砲罪嫌法辦。

轄區台南市警六分局昨晚接獲110轉報稱市區某醫院有槍傷病患，經派員了解，被害人陳姓男子（44歲）、郭姓男子（48歲）、郭（47歲）及蔡姓男子4人，與犯嫌黃姓男子（31歲）、蔡姓友人2人，因回收蚵棚材料問題發生糾紛。

雙方約定於昨晚8點多在喜樹路222巷附近一家談判檳榔攤，但雙方一言不合發生互毆，黃遂取出手槍以槍托擊打郭（48歲）頭部後，再擊發2槍，其中1槍擊中陳姓男子貫穿其右手前臂，另1槍射擊地面，造成另一名郭姓男子（47歲）腳部擦傷，受傷3人經送醫治療均無生命危險。

據了解，右手前前臂中槍的郭姓男子自行到市立醫院就醫後轉送成大醫院治療。

案發後，台南市警六分局台南市警察局刑警大隊組成專案小組全力查緝，針對黃嫌親友及交往對象逐一清查，黃嫌自知無法藏匿，於今天凌晨2點40分在律師陪同下攜械至市警六分局投案。