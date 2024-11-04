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表揚114名績優交警及義交 警政署：積極取締酒駕毒駕

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署今舉行績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會，署長張榮興表揚78名績優交警、36名績優義交。警政署說，積極取締酒駕、毒駕，保障用路人生命財產安全。

績優人員由各縣市警察機關推薦，經警政署評鑑，包括雲林縣警察局警員廖晟竣偵破死亡車禍肇事逃逸案；台北市警察局警務員梁雅晨規劃第16任總統副總統選舉及就職活動交通管制疏導勤務；新北市警察局分隊長林昱昕推動防制酒後駕車與強化向上溯源工作；國道公路警察局警員張峰線上巡邏查獲毒品及改造手槍。

警政署說，取締重大交通違規，減低駕駛人違規，防範交通事故；在易肇事或易違規路段、路口，評估建置科技執法設備，降低路口事故及違規；交通執法改善交通秩序，導正用路人行為，建立守法觀念；積極取締酒駕、毒駕，向上溯源調查，加強臨檢盤查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警政署今舉行績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會，署長張榮興表揚78名績優交警、36名績優義交。圖／警政署提供
警政署今舉行績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會，署長張榮興表揚78名績優交警、36名績優義交。圖／警政署提供
警政署今舉行績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會，署長張榮興表揚78名績優交警、36名績優義交。圖／警政署提供
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