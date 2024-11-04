身分曝光！銀樓被搶正義姐「一把抓」制伏歹徒 與出手男子是夫妻

台東市中華路與大同路口一家銀樓今早發生搶案，33歲廖姓搶匪持鐵鎚擊破玻璃窗行搶，正在搜刮銀飾之際，一名身手矯健的女子率先從後方擒抱，再會同其他2名見義勇為的路人合力壓制歹徒倒地。經調查，第一個出手的女子與隨後幫忙的男子是夫妻，兩人低調不願曝光，只說「這是該做的事情，沒有考慮太多自身安危」。

警方指出，廖姓嫌犯今天上午10時左右在市區中華路一段某銀樓窺探，趁店員未注意時，以鈍器敲破玻璃櫥窗取走金飾，尚未逃逸即被路過的熱心民眾推倒壓制，並由趕抵現場的員警上銬逮捕，火速緝獲犯嫌。

警方進一步追查發現，影片中一名頭戴安全帽、穿粉紅色外套，率先英勇壓制歹徒的女子與隨後同樣頭戴安全帽的男子是夫妻，兩人恰巧騎車經過，發現有人搶劫下車阻止，年約40歲，不願身分曝光，也不想接受銀樓業者酬謝。

偵查隊長林義博說，這對奮勇制伏歹徒的夫妻個性低調，應該不是警務人員，兩人強調，純粹就是見義勇為的路人，第一時間依據直覺上前幫忙，沒有考慮自身安全。