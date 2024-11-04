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影／毒鴛鴦標榜「三好一公道」 3個月獲利40萬落網遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓夫妻涉嫌招募成員，從事販毒不法，每包毒咖啡以500元價格販售牟利，對外標榜「三好一公道」，短短3個多月，已牟利超過40萬元，警方今年4月收網，查緝陳姓夫妻等5人到案，檢方聲押陳獲准，其餘涉案人以5萬元至10萬元交保，檢方偵結依毒品罪起訴。

第二警分局偵查隊在今年初調查，陳姓男子（31歲）與曾姓妻子（29歲）涉及販毒不法，招募廖姓男子（27歲）擔任毒品倉管，林姓男子（26歲）、吳姓男子（29歲）負責販毒小蜜蜂工作，陳姓夫妻負責與藥腳聯繫交易，再遙控旗下小蜜蜂前往販賣毒品牟利。

警方多日跟監蒐證，今年4月間收網，將陳男等5人查緝到案，另查獲毒品咖啡包250包、販毒贓款10萬餘元、手機等證物。

經查，陳姓夫妻等人，在網路上以「統一企業」、「維大力」等知名品牌產品為名，向不特定人散布販售毒品訊息，每包毒咖啡包以500元販售，不定時有促銷商品，還向藥腳強調自己的商品是「三好一公道」（即品質好、信用好、服務好、價格公道），主打「24小時不間斷服務」、「買五送一」、「買愈多送愈多」等訊息，吸引買家上門。

全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，陳男被檢方聲押獲准，其餘涉案人以5萬元至10萬元交保，檢方近日偵結，依毒品罪起訴5人。

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台中市陳姓夫妻等人從事毒品不法，還假冒知名企業，甚至將地點標註在阿富汗。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻等人從事毒品不法，還假冒知名企業，甚至將地點標註在阿富汗。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻等人從事毒品不法，檢警今年4月間收網，查扣涉案毒咖啡包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻等人從事毒品不法，檢警今年4月間收網，查扣涉案毒咖啡包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻等人從事毒品不法，檢警今年4月間收網，查扣涉案毒咖啡包等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
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毒品 販毒

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