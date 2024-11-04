針刺膠帶繞頭殘忍虐打...他還餵毒3歲童致慘死 判17年10月定讞
南投縣男子陳威嘉4年前照顧女友3歲女兒，多次以尿褲子、說謊等原因凌虐毆打女童，導致全身是傷、頭部骨折等，他還餵食女童FM2致死後棄屍，最高法院依成年人故意對兒童傷害致死罪，判處17年10月徒刑定讞。
陳威嘉和彭姓女友交往、同居，因而有機會照顧女友和前夫所生的3歲女兒，2020年2月14日至6月7日期間，他先以不詳物品毆打女童，造成頭部骨折、顱內出血、臉部、前胸多處擦挫傷及撕裂傷，女童住院近2周才出院。
陳威嘉於同年5月間，以竹筷、針及黑色膠帶做成的尖狀物，猛力戳刺女童大腿，又認為女童說謊、尿褲子，而持木板毆打，造成手臂、腿部多處紅腫、瘀青，還用土黃色膠帶纏繞女童頭部及眼睛數圈，或以「趴拱橋」方式罰站。
陳威嘉2020年6月7日下午發現女童尿床，心生不耐，竟餵女童FM2，導致血液中累積FM2濃度過高，抑制呼吸窒息死亡。陳發現女童死亡，為避免他人發現，便將女童遺體掩埋在南投縣名間鄉某棵樹下。
一審認為陳威嘉有殺人不確定故意，依對兒童故意犯殺人罪判處無期徒刑；二審改依過失致死、遺棄屍體、對未成年人施用毒品等罪改判15年5月，陳犯遺棄屍體罪部分已被判刑1年10月定讞，其餘犯行撤銷發回更審。
更一審依成年人對於未滿18歲之人施以凌虐致人於死罪，判17年6月徒刑；更二審認定陳無殺人不確定故意，依傷害兒童致死罪判刑16年6月，判決再度被最高法院撤銷，發回更審。
更三審審酌，陳有多項毒品前科，素行不佳，無視女童身心發展未臻成熟，無故或動輒以管教為由傷害、凌虐，使女童飽受傷害、凌虐之苦，嚴重妨害身心健全發育。
更三審指出，陳明知毒品對幼童危害，還餵以毒品FM2害女童窒息身亡，陳行為嚴重偏差，被警方查獲後，蓄意捏造女童「死於溺水」，故意誤導檢警偵辦方向，且否認犯行，未能徹底反省自己錯誤，不宜輕縱，判刑17年10月，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。
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