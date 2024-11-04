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台中夫妻檔聯手販毒 打廣告促銷遭警查獲

中央社／ 台中4日電

台中市警察局第二分局今天宣布查獲夫妻檔聯手販毒案，這對夫妻以知名企業為名在網路散布販毒訊息，還強打「24小時服務不間斷、買愈多送愈多」，遭警蒐證查獲送辦後被起訴。

警方表示，4月間查獲以31歲陳姓男子及29歲曾姓女子組成的販毒夫妻檔，還招募27歲廖姓男子擔任毒品倉管，26歲林姓男子、29歲吳姓男子擔任販毒小蜜蜂，夫妻負責與藥腳聯繫交易，再遙控小蜜蜂交貨。

警方初估，販毒集團3個月賣出超過4000包毒品咖啡包，以1包能賺取100元計算，共賺取約新台幣40萬元。

警方發現，販毒集團在網路通訊軟體上冒用知名企業名稱，向不特定人散布販售毒品訊息，每包毒品咖啡包販售價格為500元，更學習商業銷售模式，不定時推陳出新廣告內容及促銷商品。

警方表示，除強調自己販售的商品為「三好一公道」（即品質好、信用好、服務好、價格公道），另主打「24小時不間斷服務」、「買五送一」、「買愈多送愈多」等訊息吸引買家上門，再與買家聯繫，商談交易毒品的種類及地點，交易過程全遭警方蒐證。

經員警多日跟監蒐證後，展開收網行動，警方指出，經查獲毒品咖啡包250包、販毒贓款10萬餘元、手機等證物，全案依違反毒品危害防制條例起訴在案；至於陳姓主嫌因在販毒集團中被認定具有發起、指揮角色，並依組織犯罪防制條例起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 販毒

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