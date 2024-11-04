距中打400公尺開博弈機房 賭金18億、警抓兩Call客共犯

刑事局中打二隊在今年9月間獲報，距離駐地約400公尺的一棟商辦大樓，有博弈機房藏身其中，檢警展開蒐證，隔月即收網，帶回涉案黃男等2人，查扣電腦等贓證物，初步清查，黃男等2人替博弈網站負責Call客工作，月入約10多萬元，博弈網站一年賭資約18.5億元，檢方訊問後命2人交保。

刑事局中打二隊在今年9月間獲報，「BC博球」博弈網站藏身在距離駐地約400公尺處的商辦大樓，全案經報請台中地檢署賓股檢察官指揮後，與台中市第六、大甲警分局等單位，合組專案小組，隔月即收網抓人，查緝黃姓（23歲）、郭姓男子（24歲）等2人到案。

現場查扣現金5萬餘元、電腦主機、手機、監視器主機等贓證物。初步清查，該網站串接國內外體育賽事、老虎機等下注標的，近1年賭資逾18.5億元。

黃男等人原本從事廣告行銷工作，替博弈集團設計網頁，後來被博弈集團吸收，從事招攬賭客工作，每月可收入10萬元，全案警詢後依賭博、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命二人以3萬元、2萬元交保候傳。