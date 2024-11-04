快訊

涉台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱落跑 檢方發布通緝

大股東金士頓退出董事會、資遣員工250人 品安重挫跌停

「槍砲聲中的嘆息」吳忠達戰死烏克蘭 戰場和俄軍交戰影片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

距中打400公尺開博弈機房 賭金18億、警抓兩Call客共犯

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打二隊在今年9月間獲報，距離駐地約400公尺的一棟商辦大樓，有博弈機房藏身其中，檢警展開蒐證，隔月即收網，帶回涉案黃男等2人，查扣電腦等贓證物，初步清查，黃男等2人替博弈網站負責Call客工作，月入約10多萬元，博弈網站一年賭資約18.5億元，檢方訊問後命2人交保。

刑事局中打二隊在今年9月間獲報，「BC博球」博弈網站藏身在距離駐地約400公尺處的商辦大樓，全案經報請台中地檢署賓股檢察官指揮後，與台中市第六、大甲警分局等單位，合組專案小組，隔月即收網抓人，查緝黃姓（23歲）、郭姓男子（24歲）等2人到案。

現場查扣現金5萬餘元、電腦主機、手機、監視器主機等贓證物。初步清查，該網站串接國內外體育賽事、老虎機等下注標的，近1年賭資逾18.5億元。

黃男等人原本從事廣告行銷工作，替博弈集團設計網頁，後來被博弈集團吸收，從事招攬賭客工作，每月可收入10萬元，全案警詢後依賭博、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命二人以3萬元、2萬元交保候傳。

刑事局中打呼籲，網路簽賭具成癮性及誘惑性，帶來諸多家庭及社會問題，對社會治安及風氣形成負面影響，刑事警察局將持續查緝網路賭博，呼籲民眾切勿以身試法參與下注簽賭。

台中市黃姓男子等人在商辦大樓內經營博弈機房，刑事局中打10月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子等人在商辦大樓內經營博弈機房，刑事局中打10月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子等人在商辦大樓內經營博弈機房，刑事局中打10月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子等人在商辦大樓內經營博弈機房，刑事局中打10月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子等人在商辦大樓內經營博弈機房，刑事局中打10月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子等人在商辦大樓內經營博弈機房，刑事局中打10月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

網站 賭博

延伸閱讀

刑事局偵查正涉嫌挪用贓款！檢廉搜索刑事局 法院裁定羈押

查京華城金流 檢廉傳喚東森王令麟、博弈教父陳盈助

林明佐洩密九州博弈今首開庭 剛谷負責人否認洗錢

台中非法博弈水房單月洗錢逾10億 警逮18人送辦

相關新聞

距中打400公尺開博弈機房 賭金18億、警抓兩Call客共犯

刑事局中打二隊在今年9月間獲報，距離駐地約400公尺的一棟商辦大樓，有博弈機房藏身其中，檢警展開蒐證，隔月即收網，帶回涉...

南港喜樂時代影城播「國有器官」 收恐嚇信威脅放炸彈

台北市喜樂時代影城南港店播放「國有器官」紀錄片，今中午收到電子郵件恐嚇信威脅放炸彈，警方接獲業者聯繫，將分析電郵IP追查...

對警察說實話 寄藏槍彈男對院檢說謊話被判5年4月

彰化縣一名林姓男子被秘密檢舉持有槍枝，警方搜索時，林男主動帶員警拿出賴姓友人寄藏的槍枝和子彈，庭訊時卻辯稱不知情。彰化地...

嘉義無照男毒駕撞死機車騎士 將由國民法官參與審判

嘉義市黃姓男子去年2月涉嫌無照毒駕撞死機車騎士，檢警調查，黃男疑在路邊向藥頭買毒品後，直接在車上捲菸吸食，開車回家途中在...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。