聽新聞
0:00 / 0:00
距中打400公尺開博弈機房 賭金18億、警抓兩Call客共犯
刑事局中打二隊在今年9月間獲報，距離駐地約400公尺的一棟商辦大樓，有博弈機房藏身其中，檢警展開蒐證，隔月即收網，帶回涉案黃男等2人，查扣電腦等贓證物，初步清查，黃男等2人替博弈網站負責Call客工作，月入約10多萬元，博弈網站一年賭資約18.5億元，檢方訊問後命2人交保。
刑事局中打二隊在今年9月間獲報，「BC博球」博弈網站藏身在距離駐地約400公尺處的商辦大樓，全案經報請台中地檢署賓股檢察官指揮後，與台中市第六、大甲警分局等單位，合組專案小組，隔月即收網抓人，查緝黃姓（23歲）、郭姓男子（24歲）等2人到案。
現場查扣現金5萬餘元、電腦主機、手機、監視器主機等贓證物。初步清查，該網站串接國內外體育賽事、老虎機等下注標的，近1年賭資逾18.5億元。
黃男等人原本從事廣告行銷工作，替博弈集團設計網頁，後來被博弈集團吸收，從事招攬賭客工作，每月可收入10萬元，全案警詢後依賭博、洗錢等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後，命二人以3萬元、2萬元交保候傳。
刑事局中打呼籲，網路簽賭具成癮性及誘惑性，帶來諸多家庭及社會問題，對社會治安及風氣形成負面影響，刑事警察局將持續查緝網路賭博，呼籲民眾切勿以身試法參與下注簽賭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言