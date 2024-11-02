黑幫勾結車商業務員 盜刷境外信用卡購車轉賣上千萬元

黑幫「太陽聯盟」32歲林姓男子，透過網路管道取得境外澳洲銀行客戶的信用卡號及授權碼，他夥同太陽聯盟幫眾，勾結在國都汽車擔任銷售業務員的林姓同學，陸續盜刷購買TOYOTA SUPRA跑車、LEXUS RZ450e等11輛日系車，其中5輛已取車轉賣，剩餘6輛被國都汽車及銀行發現異狀中止交易；刑事局7月陸續逮捕林姓主嫌等13人，近日檢方以詐欺取財、洗錢、組織等罪嫌提起公訴。

警方指出，林嫌供稱在一個網路群組，結識網友可提供境外澳洲銀行客戶的卡號及授權碼，林嫌與對方談妥盜刷後的利益分成後，取得卡號，他想到過去學校林姓同學，在國都汽車擔任銷售業務員，因此找到同學，商討盜刷購買車輛。

林嫌從同學口中得知，國都汽車公司銷售業務員的簽約刷卡程序，可以手動輸入簽帳金融卡卡號、到期年限、安全碼及無簽帳金額限制，無須3D認證，認為有機可趁，就找來陳姓、鄭姓等7名太陽聯盟成員擔任買家。

主嫌的林姓同學則拉來傅姓、游姓、楊姓等3名業務員一同參與，4人將刷卡機攜出營業所外找地方簽約，主嫌等人共購買價值62萬元至270萬元不等的TOYOTA SUPRA、LEXUS RZ450e、TOYOTA CAMRY HV、TOYOTA VIOS汽車共11輛，其中已領取的5輛汽車，交車後隨即轉手販賣給不知情二手車商，犯罪所得至少1250萬元。

不過，國都汽車向銀行請款時，遭境外澳洲銀行認定是盜刷拒絕給付，國都汽車警覺不對，清查相關交易過程，發現從今年2月至3月間，多名業務員以異常方式，持外國銀行信用卡全額刷付車款訂單，訂購旗下各系列汽車共11輛，其中已經盜刷簽約後交車5輛坊間稱為牛魔王的TOYOTA SUPRA跑車，每輛價值250萬元。國都立即向警方報案，並取消或暫停交易剩下要交付的6輛車。