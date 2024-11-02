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嘉義無照男毒駕撞死機車騎士 將由國民法官參與審判

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義市黃姓男子去年2月涉嫌無照毒駕撞死機車騎士，檢警調查，黃男疑在路邊向藥頭買毒品後，直接在車上捲菸吸食，開車回家途中在路口與機車相撞，騎士傷重送醫不治，嘉檢偵結提起公訴，另因屬故意犯罪而發生死亡結果，將由國民法官參與審判。

檢方指出，黃姓男子沒有駕照，去年2月開著懸掛他車車牌的轎車，在埤竹路附近加油站向身分不詳藥頭購買毒品，在車上將K他命捲菸吸食，凌晨2點23分在路口與蕭姓機車騎士相撞，蕭男當場人車倒地，傷重送醫不治。

檢方表示，黃男肇事後留在現場配合調查，警方在車上查獲2小包K他命、8包毒品咖啡包，將黃男帶回派出所採尿，因無酒測反應，依過失致死罪嫌移送，並未聲請羈押，尿檢報告1個月後出爐，結果呈K他命陽性反應。

檢方表示，事後黃男多次傳訊未到，對黃男發布通緝，黃男在被通緝期間，四處躲藏，還涉及妨害秩序罪嫌，並擔任詐騙集團取款車手，直到今年被台北警方逮捕，黃男到案後坦承犯行，目前羈押在北部看守所。

檢方表示，黃男尿液中所含毒品達行政院公告濃度值以上，除依公共危險罪嫌起訴外，因屬故意犯罪因而發生死亡結果，案件應行國民參與審判，目前進行協商程序，未來進行準備及審理程序時，將就近移至嘉義看守所羈押。

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嘉義市一名男子無照駕駛、吸毒上路撞死機車騎士，將由國民法官參與審判。圖／聯合報系資料照
嘉義市一名男子無照駕駛、吸毒上路撞死機車騎士，將由國民法官參與審判。圖／聯合報系資料照

嘉義 毒品 車手 通緝

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