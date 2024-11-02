公園兒童遊樂區抽K菸被罰2萬不理 執行署扣車才繳清

屏東縣潮州鎮一名男子今年3月在縣民公園兒童遊樂區被警方盤查，發現抽毒品K他命香菸，男子坦承施用，警方方裁罰2萬元，男子不理會，全案移送行政執行署屏東分署執行，最後查封男子汽車，男子才把罰款全數繳清。

屏東分署指出，男子在公園抽K菸被查獲，警方裁罰2萬元並命他接受毒品危害講習，這名男子都不理會，案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行，連同之前其他毒品危害防制條例案件，男子共吃上8萬餘元罰單未繳。

屏東分署受理後，曾二度扣押義務人存款，但只有執行到幾千元，執行人員通知男子交出他名下僅有一台TOYOTA房車，義務人不理睬，警方至男子住處查訪，雖未發現車輛，義務人允諾會到分署辦理分期，但卻只繳了一期。

屏東分署指出，在公園兒童遊樂區持有毒品，如經小朋友撿拾把玩會影響健康，吸食行為妨礙附近住戶居住品質與環境安寧。書記官日前到潮州執行，發現義務人車輛並當場查封，預計11月11日全國專案日拍賣這台車況良好的車子抵償。義務人這才趕緊到分署繳清剩下罰單，合法取下愛車的封條。

屏東分署11月11日上午11時，拍賣「五打七安」相關案件的不動產與汽機車等財產，對法拍有興趣的民眾，歡迎留意分署近期陸續上架的各項拍賣公告。