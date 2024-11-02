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高雄5幼兒遭趕出門...一驗毛髮竟有安毒反應 法院判惡父6月刑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄林姓男子與妻子離後，獨自撫養5名兒女，去年他卻將兒女全趕出門，由社會局緊急安置，經採集毛髮送驗，竟檢出毒品陽性反應，查出林常在兒女面前吸食毒品。橋頭法方法院依妨害幼童發育罪，判林6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，林姓男子2021年涉毒品案，經橋頭地方法院裁定送觀察勒戒，2年前執行完畢，去年1月9日林姓男子作勢毆打長子，不顧5名兒女年幼，把兒女全趕出門。社會局接獲通報，介入評估後，緊急安置他的5名兒女。

林的兒女在1周後經社會局採取毛髮送檢驗，竟然發現5人都檢出甲基安非他命、安非他命陽性反應，社會局通報警方偵辦，才查出林男在2022年10月至去年1月，不管兒女與他同處一室，便在近距離處點火吸食安非他命。

法官認為，林貪圖吸食安非他命，不管與幼童共處一室，會造成幼童吸入相當劑量毒品煙霧，足以妨害幼童身心之健全或發育，有妨害未滿18歲幼童身心健全或發育的不確定故意，判他有罪。全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

橋頭地方法院。記者林保光／攝影
橋頭地方法院。記者林保光／攝影

戒毒 毒品

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