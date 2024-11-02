郭信良判重刑 牽動市長布局？藍指政治力介選 綠稱司法歸司法

立委陳亭妃昨天從立法院趕回台南市，會勘蚵棚颱風災損，避談郭信良案和市長選舉。記者吳淑玲／攝影

台南市議會前議長郭信良涉索賄被重判13年，引起地方政壇議論，尤其郭的政治盟友陳亭妃與賴清德總統的子弟兵林俊憲都積極爭取問鼎下屆市長，市議會國民黨團認為是因陳的民調支持度高，政治力介入要影響市長初選；民進黨團則說尊重司法，單純的法律案件，希望藍營不要無限上綱到政治問題。

民進黨立委林俊憲說，郭信良是陳亭妃最親密的政治夥伴，也是她幕後最重要的支持者，且郭在第3屆議長選舉時引起的跑票風波，到現在綠營那幾個跑票議員都還和郭在一起，郭因貪汙被判刑對政壇及未來市長選舉，一定會有影響。

陳亭妃則對郭信良被判刑一事表示，這不關她的事，所以不是她來回應，至於藍營指此案是有政治力介入，要影響民進黨市長初選，陳亭妃說，她還是尊重賴清德主席所說的現在不是談2026的時候，她重申「自己非常的聽話」、「聽賴主席的話」，不談2026。

市議會國民黨團發言人蔡育輝說，為什麼郭信良的案件判刑速度這麼快？外傳是陳亭妃民調贏林俊憲逾20%，從郭信良被判刑可看到政治介入市長選舉太明顯。

市議會民進黨團幹事長周嘉韋說，郭信良曾是民進黨的同志，長期和陳亭妃是友善合作的夥伴，希望國民黨不要無限上綱與民進黨台南市長初選做任何的聯結，讓司法歸司法。

地方政壇認郭信良遭重判，與賴總統出身台南本命區，亟待擺脫台南黑金罩頂有關，近年台南因88槍擊案、學甲爐碴案、議長賄選案等，綠能黑金傳聞不斷，檢調偵辦光電弊案、佃西重劃案、台鹽綠能案，甚至陳宗彥涉性招待案、立委林宜瑾助理費，地方人士認為，看似劍指自家人或泛綠人士，但無非是為下屆市長及立委選舉清理戰場。