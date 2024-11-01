吳銘漢夫妻被砍79刀命案 蘇建和3人更一審免賠理由曝光

吳銘漢夫婦33年在家遇劫，被砍79刀，行凶的上兵王文孝被依陸海空軍刑法判死，伏法前咬出蘇建和、劉秉郎、莊林勳參與，胞弟王文忠把風。蘇等3人涉強劫而強姦、殺人，數度被判死，2012年因刑事妥速審判法限制檢方上訴才告無罪。吳母向蘇等11人求償1054萬元，一審判王文孝的母親唐廖秀賠償831萬多元，台灣高等法院更一審今判上訴駁回。

吳銘漢的母親吳唐糖2012年過世，由吳銘漢的兒子吳東諺等7人承受訴訟，但從一審、上訴審和今日更一審皆敗訴。

高院更一審後認為，王文孝雖配合檢警辦案，坦白犯罪，但因事涉重大刑案，心理承受巨大壓力，以致於自白的內容有與客觀事實不符之處，且王文孝於行刑前4日以證人身分所為證述內容，不但推諉他提供凶器的責任，且自承警詢中所述關於蘇建和等3人的綽號是隨口編造，供述不實。

王文孝在伏法前說出蘇建和3人「的確參與，一樣罪有應得」，更一審認為不可取。

更一審勾稽蘇建和等3人與王文忠在刑事案件中所為不利於己的供述，認為4人從未說過有水果刀、警棍等凶器，且3人怎麼分贓款，也與王文忠講的都不一樣，4人說詞無法互補。

王文孝歷次供述前後不一，且與客觀情形不符，更一審認為就算沒有證據可證明蘇建和等3人、王文忠是遭刑求才說對己不利的話，但因對重要情節交代不合，不能說他們的筆錄具有任意性，就直接認定不利蘇建和3人和王文忠。

另外，法醫研究所鑑定書以骸骨刀痕角度推斷使用刀器的種類，但因刀痕角度涉及刀具使用的方向、方式（砍、割、刺），及被害人的前進、後退、滑倒、爬起和器物硬度，與是否會造成骨折，需蒐集刀器角度、每把刀非僅一個角度，因此以刀痕角度推斷刀器種類所需考慮因素甚多，實務上有其困難。

更一審認為鑑定書所使用的鑑定方法並未衡量活人骨骼的彈性，就彈性係數、衝擊力等作調整，鑑定書僅蒐集刀具砍在死豬顱骨所產生的刀痕作為鑑定依據，會影響刀痕角度的判定結果。王文孝也供述他拿菜刀犯案，而吳銘漢夫妻人身上的砍切傷都可能是扣案的菜刀所造成，加上法醫研究所的鑑定方法不完備，更一審不認為凶器還包括開山刀、水果刀。

吳家人主張蘇建和、劉秉郎、莊林勳共同強姦吳妻葉盈蘭，但更一審依據莊1991年8月16日偵訊內容，已與王文孝供稱不知事後有更換葉婦的衣物不符；其次，劉於同日警詢時雖稱事後有為她更換睡衣褲，但法醫研究所鑑定結果，認為葉盈蘭的上衣未經更換。法醫師證稱，葉婦的下體並無異樣及分泌物，更一審認為蘇等人未強姦。

本案扣案的證物分別為菜刀、伸縮式警棍及女用皮包，但女用皮包並非本案犯罪的贓物，而是王文孝另犯竊盜所得，而且菜刀因軍事審判機關保管疏失而下落不明，後來雖尋獲1把菜刀，但更一審認為無法確定是當時扣案的凶刀，亦無機關可鑑定。至於伸縮式警棍，因相驗屍體證明書及驗斷書沒有伸縮式警棍造成的傷痕，經送請警政署刑事警察局鑑定，結果查無血跡反應，伸縮警棍應非凶器。