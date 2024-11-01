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口角變兇殺案…彰化越籍移工被同鄉刺重傷 凶手服刑後將驅逐出境

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

在彰化縣鹿港區工作的4名越南籍移工飲酒聊天，其中兩人發生口角竟演變成兇殺案，差一點鬧出人命。彰化地方法院審結，持水果刀殺人未遂的郭姓男子被判處有期徒刑8年，併諭知刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書指出，今年4月間晚上10點，郭姓、練姓、陳姓、杜姓（姓氏都是中文譯音）4名越籍移工，在鹿港鎮某公寓宿舍聚會飲酒，喝到沒酒時純聊天，郭男從廚房後面繞到練男的面前，隨手拿起水果刀刺向練男胸口。

陳男拉開郭男，杜男見練男胸部不斷湧出鮮血，連忙通報119救護，練男被送到醫院時因前胸正中偏左處約2.5公分長的穿刺傷，深及肋膜腔與縱膈腔，引起左側血胸、心包膜血腫及心包膜填塞，無自發性心跳、呼吸，經急救10分鐘恢復心跳轉送秀傳彰化醫院救治挽回一命。

彰化地院審酌，郭男與練男發生爭吵，竟隨手持刀朝練男胸口刺入，初送醫院時已無自發性心跳、呼吸，其危害非輕，並酌以郭男的智識程度、家庭狀況、經濟收入等一切情狀，量處刑期如主文。

又郭男來台工作應遵守我國法律，卻在我國境內犯本案殺人未遂罪，受有期徒刑以上刑之宣告，且他因連續三日曠職遭撤銷、廢止居留許可，已無合法居留依據，因殺人未遂犯行已對我國社會治安產生危害，彰化地院本院認不宜在我國繼續居留，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化地方法院依犯殺人未遂罪判處越籍郭姓移工有期徒刑8年，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院依犯殺人未遂罪判處越籍郭姓移工有期徒刑8年，併諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。記者簡慧珍／攝影

殺人未遂 移工

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