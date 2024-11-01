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台南佃西重劃案前議長被判13年 檢方認「量刑太低」將上訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院上午宣判，郭、高共同犯不違背職務收受賄賂罪分處13、9年，檢方指出，郭、高均量刑過低，法院未認定郭、高藉勢藉端勒索犯行，將研議提起上訴。

檢察官起訴，主張郭信良、高進見另涉貪汙治罪條例中公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌，但法官認依卷內事證，尚難推論郭信良是以恫嚇方式向廖堅志逼勒財物，使廖堅志心生畏懼而交付財物，認該部分無罪。

然而，檢方於辯論庭即指出，郭信良明知高進見並未與廠商廖堅志簽立買賣契約，且未曾支出一分一毫，仍對廖稱：「口頭契約也是契約」，郭信良則利用其議長權勢，藉詞向廖強行索要高額款項，因致廖難以反抗，受迫無奈而只能將1300萬元鉅款雙手奉上。當庭建議法官請求15年徒刑。

台南地檢署指出，郭信良、高進見均量刑過低，法院未認定郭、高藉勢藉端勒索犯行，將研議提起上訴。圖／本報資料照
台南地檢署指出，郭信良、高進見均量刑過低，法院未認定郭、高藉勢藉端勒索犯行，將研議提起上訴。圖／本報資料照

台南 貪汙 辯論 郭信良

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