台南佃西重劃案前議長被判13年 檢方認「量刑太低」將上訴

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，台南地院上午宣判，郭、高共同犯不違背職務收受賄賂罪分處13、9年，檢方指出，郭、高均量刑過低，法院未認定郭、高藉勢藉端勒索犯行，將研議提起上訴。

檢察官起訴，主張郭信良、高進見另涉貪汙治罪條例中公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌，但法官認依卷內事證，尚難推論郭信良是以恫嚇方式向廖堅志逼勒財物，使廖堅志心生畏懼而交付財物，認該部分無罪。