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刑事局統計10月份前五大詐騙案類 假投資仍高居榜首

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天上午舉行記者會，公布上個月前5大詐騙案類，並邀請常遭冒名的財經名人胡睿涵、盧燕俐、胡立陽等人現身說法，說明當今詐騙集團手法，就是利用民眾想快速致富的心理。

根據刑事局統計，10月份詐欺案件，前5大高發詐欺案類占總受理數61.87%，依序為假投資詐騙22.91%、網路購物詐騙14.41%、假買家騙賣家11.9%、假交友（投資詐財）6.62%、中獎通知詐騙6%；財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，佔總財損65.69%。

為強化民眾防詐意識，提升政府打擊詐欺犯罪的透明度，刑事局積極優化「打詐儀表板」功能，透過更直觀的數據、真實的案例解析，以生動的故事宣導，讓民眾能快速掌握全國與各縣市的詐欺趨勢，提供防範要點，來破解詐騙集團的詐術與手法。

記者會邀請常遭冒名的財經名人胡睿涵、盧燕俐、胡立陽等人現身說法，分析詐騙集團的手法，是利用民眾想快速致富的心理，以各種管道散布高額獲利的不實訊息，誘騙民眾投入資金，最終卻血本無歸。刑事局呼籲民眾投資理財應選擇合法管道，切勿輕信來路不明的高額報酬訊息。

刑事局長周幼偉表示，打詐儀表板目前提供近期整體詐欺犯罪發生趨勢、高發手法數據、各縣市與前期增減情形提出說明，刑事局會在一個月內強化網站與資料庫建置，讓網頁內容能夠呈現各縣市詐欺犯罪趨勢及打詐成果，並豐富防詐宣導內容，讓民眾可以依自身遇到情境，在防詐小幫手的協助下，瞭解自己遭遇到哪種詐騙手法，並提破解方法，讓民眾免於受騙。

圖左至右：詐防中心科長兼執行秘書林耕宇、刑事局預防科科長林書立、刑事局副局長黃壬聰、刑事局局長周幼偉、財經名人胡睿涵、胡立陽、盧嬿俐。記者廖炳棋/翻攝
圖左至右：詐防中心科長兼執行秘書林耕宇、刑事局預防科科長林書立、刑事局副局長黃壬聰、刑事局局長周幼偉、財經名人胡睿涵、胡立陽、盧嬿俐。記者廖炳棋/翻攝

打詐 詐欺 詐騙集團

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