刑事局統計10月份前五大詐騙案類 假投資仍高居榜首

刑事警察局今天上午舉行記者會，公布上個月前5大詐騙案類，並邀請常遭冒名的財經名人胡睿涵、盧燕俐、胡立陽等人現身說法，說明當今詐騙集團手法，就是利用民眾想快速致富的心理。

根據刑事局統計，10月份詐欺案件，前5大高發詐欺案類占總受理數61.87%，依序為假投資詐騙22.91%、網路購物詐騙14.41%、假買家騙賣家11.9%、假交友（投資詐財）6.62%、中獎通知詐騙6%；財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，佔總財損65.69%。

為強化民眾防詐意識，提升政府打擊詐欺犯罪的透明度，刑事局積極優化「打詐儀表板」功能，透過更直觀的數據、真實的案例解析，以生動的故事宣導，讓民眾能快速掌握全國與各縣市的詐欺趨勢，提供防範要點，來破解詐騙集團的詐術與手法。

記者會邀請常遭冒名的財經名人胡睿涵、盧燕俐、胡立陽等人現身說法，分析詐騙集團的手法，是利用民眾想快速致富的心理，以各種管道散布高額獲利的不實訊息，誘騙民眾投入資金，最終卻血本無歸。刑事局呼籲民眾投資理財應選擇合法管道，切勿輕信來路不明的高額報酬訊息。