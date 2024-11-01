毒蟲租瑪莎拉蒂訂金飾順手偷鑽石 再度上門取貨遭新北警逮

姚姓男子一個月前向新北市一間金飾店訂製金飾，涉乘機順手偷走2小顆鑽石，以為神不鬼不覺，前天依約再度上門取貨遭警逮，其住處還搜出毒品，警詢後昨依竊盜及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦 。

36歲姚姓男子今年10月初向板橋區三民路一間金飾店訂製價值上萬元金飾，趁老闆鄭姓男子介紹時，乘機順手偷走重1克拉及1.5克拉，價值約60萬元的2顆鑽石，以為神不知鬼不覺，前天再度上門取貨遭埋伏員警逮捕，並在其身上及租來的瑪莎拉蒂汽車內，搜出電子菸3支、依托咪酯煙彈6顆、毒品10包及吸食器1個。

警方並在其台北市大安區泰順街住處，又搜出毒品2包、吸食器1個及遭竊鑽石2顆。姚嫌落網後還大吐苦水，指稱得手鑽石因品質及成色不夠好，難以脫手，但受害金飾店家則懷疑鑽石已遭姚嫌偷龍轉鳳，並非店內遭竊的那2顆鑽石。警詢後昨依竊盜及毒品罪嫌移送新北地檢署，檢察官訊後諭令1萬元交保候傳。

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