威震吳明達遭槍擊案 士檢認「殺意堅決」3罪嫌起訴槍手

威震集團吳明達今年7月在台北市大同區天龍三溫暖外遭人當街槍擊，槍手彭男犯後交槍自首，士林地檢偵結認定彭男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，依法起訴，其餘身分不詳共犯另案偵辦中。

起訴指出，彭男去年9、10月間在屏東受身分不詳者之托，保管P321SP制式手槍及改造子彈16顆，因不滿在台北市大同區經營的咖啡廳遭吳明達小弟收取保護費，今年7月10日下午3時許騎乘機車藏槍前往大同區重慶北路上天龍三溫暖外埋伏，下午5時許見吳明達等人現身，上前近距離連開5槍。

彭男當街開槍導致吳明達左手掌骨開放性骨折、神經損傷（1槍貫穿傷）、左大腿有2處穿透傷、1處擦傷，另有1槍打中吳明達的同行司機囊姓男子，導致囊男右小腿開放性骨折合併槍傷，經送醫急救後倖免於難。

彭男犯後通知邱姓妻子將作案車輛駛離，邱又請蔡姓友人協助駛離，彭男在當天下午6時許前往大同分局寧夏路派出所自首，交出1槍11彈。

面對偵訊，彭男坦承藏槍彈、當街開槍，否認有殺人意圖，辯稱數次遭吳明達等人收保護費，妻子懷孕有經濟壓力，壓抑之下才開槍報復，「開槍距離那麼近，若要殺人怎麼只開幾槍？」

檢方認為，案發監視器畫面顯示，彭男犯案時在吳明達不出1公尺處持槍瞄準，邊開槍邊慢慢往後退，連開5槍後轉身逃逸，彭男具正常智識，知悉槍彈若擊中吳等人大腿股動脈將致死，若要「給點教訓」開1槍即可，卻不顧吳是否以中槍，持續近距離連開5槍，足見殺意堅決，主觀上具殺人犯意明確。

另，彭男犯案時可輕易看見現場除吳明達外有其餘人員共6名，可預見極易殃及無辜，若子彈擊中他人也可能造成他人死亡，他邊開槍邊後退，射擊範圍逐漸擴大，殃及無辜風險隨之提升，彭男開槍後現場人員紛紛躲避、跳動，彭男在混亂中瞄準不易，極易發生偏差而殃及他人，仍絲毫不顧他人安危持續開槍，以此可見彭男「報復說」僅屬卸責之詞。