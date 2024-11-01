快訊

開賣2分鐘秒殺！ 2025武陵農場櫻花季「國民賓館」2月訂房完售 住宿賞櫻還有這機會

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

威震吳明達遭槍擊案 士檢認「殺意堅決」3罪嫌起訴槍手

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

威震集團吳明達今年7月在台北市大同區天龍三溫暖外遭人當街槍擊，槍手彭男犯後交槍自首，士林地檢偵結認定彭男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，依法起訴，其餘身分不詳共犯另案偵辦中。

起訴指出，彭男去年9、10月間在屏東受身分不詳者之托，保管P321SP制式手槍及改造子彈16顆，因不滿在台北市大同區經營的咖啡廳遭吳明達小弟收取保護費，今年7月10日下午3時許騎乘機車藏槍前往大同區重慶北路上天龍三溫暖外埋伏，下午5時許見吳明達等人現身，上前近距離連開5槍。

彭男當街開槍導致吳明達左手掌骨開放性骨折、神經損傷（1槍貫穿傷）、左大腿有2處穿透傷、1處擦傷，另有1槍打中吳明達的同行司機囊姓男子，導致囊男右小腿開放性骨折合併槍傷，經送醫急救後倖免於難。

彭男犯後通知邱姓妻子將作案車輛駛離，邱又請蔡姓友人協助駛離，彭男在當天下午6時許前往大同分局寧夏路派出所自首，交出1槍11彈。

面對偵訊，彭男坦承藏槍彈、當街開槍，否認有殺人意圖，辯稱數次遭吳明達等人收保護費，妻子懷孕有經濟壓力，壓抑之下才開槍報復，「開槍距離那麼近，若要殺人怎麼只開幾槍？」

檢方認為，案發監視器畫面顯示，彭男犯案時在吳明達不出1公尺處持槍瞄準，邊開槍邊慢慢往後退，連開5槍後轉身逃逸，彭男具正常智識，知悉槍彈若擊中吳等人大腿股動脈將致死，若要「給點教訓」開1槍即可，卻不顧吳是否以中槍，持續近距離連開5槍，足見殺意堅決，主觀上具殺人犯意明確。

另，彭男犯案時可輕易看見現場除吳明達外有其餘人員共6名，可預見極易殃及無辜，若子彈擊中他人也可能造成他人死亡，他邊開槍邊後退，射擊範圍逐漸擴大，殃及無辜風險隨之提升，彭男開槍後現場人員紛紛躲避、跳動，彭男在混亂中瞄準不易，極易發生偏差而殃及他人，仍絲毫不顧他人安危持續開槍，以此可見彭男「報復說」僅屬卸責之詞。

檢方認定，彭男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例「未經許可寄藏槍彈」、同條例「於公共場所開槍」、刑法殺人未遂等罪，偵結起訴，另因彭男無視法紀、光天化日下行凶，嚴重破壞社會治安，犯罪所生危害甚巨，建請法院酌情不就彭男自首、未遂犯行減刑，審酌一切情狀從重量刑，嚴懲不法。

士林地檢偵結認定彭男（白衣）涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，依法起訴，其餘身分不詳共犯另案偵辦中。記者李隆揆／攝影
士林地檢偵結認定彭男（白衣）涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，依法起訴，其餘身分不詳共犯另案偵辦中。記者李隆揆／攝影

殺人未遂 自首

延伸閱讀

奧地利鎮長遭槍殺！槍手射殺2人後在逃 警大規模搜捕中

土耳其航太公司遭恐攻釀5死22傷！疑庫德工人黨發動 1男1女槍手被擊斃

人倫悲劇！西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

台南88槍擊案槍手羈押期將屆 有逃亡事實...延押2個月

相關新聞

威震吳明達遭槍擊案 士檢認「殺意堅決」3罪嫌起訴槍手

威震集團吳明達今年7月在台北市大同區天龍三溫暖外遭人當街槍擊，槍手彭男犯後交槍自首，士林地檢偵結認定彭男涉嫌違反槍砲彈藥...

賴佩霞被檢舉違法 「從事心理諮商」北檢今天傳喚出庭

藝人賴佩霞與鴻海創辦人郭台銘宣布要參加總統大選後，遭檢舉不具心理師資格卻對外宣稱提出諮詢服務，台北市衛生局調查將她依違反...

政治介入司法？鄭文燦案審判長請假到退休 桃院急澄清

海基會前董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院前天首度進行準備程序庭，卻驚傳承審鄭案合議庭審判長請假到退休，矚目案件審判長法官將異...

鄭文燦涉貪案審判長請假到退休 白委質疑政治介入司法

桃園市前市長鄭文燦涉貪案，傳出合議庭審判長請病假至退休，民眾黨立委張啓楷今天質疑，這是把燙手山芋往外丟，是否有政治黑手介...

台南急水溪畔殺人棄屍逮2嫌 涉隱匿犯罪過程及關鍵遭收押禁見

台南市急水溪畔草叢前天被發現一具男性遺體，雙手及雙腳遭膠帶捆綁，檢警研判是嘉義縣呂姓男子，追出疑因百萬元債務糾紛遭劉姓、...

毒品通緝犯持槍西門町趴趴走 萬華警鷹眼識破…送他進去關4個月

巫姓男子是毒品通緝犯，分別遭判4月不等徒刑，日前在西門町因刻意閃避員警遭盤查，他報假證件，員警查詢發現不同人追問，這才查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。