高雄男颱風天販毒兩度衝撞偵防車、2民車 驚險影片曝光

陳姓男子在高市涉販毒牟利，桃園警方接獲情資，和高市警方合作，今午掌握陳趁康芮颱風來襲時外出販毒，尾隨至陽明路被陳發現，駕車兩度衝撞偵防車，還波及轎車和廂型車，幸無人受傷；陳被警方圍捕，起出200餘包毒咖啡包等物。

桃園市平鎮警分局偵查隊日前接獲情資，指26歲的陳姓男子在高雄市區販毒為生，於是南下和前鎮警分局偵查隊合作；警方今天上午掌握陳男行蹤，見陳利用康芮颱風來襲時，以為警方鬆懈之際，打算外出販毒。

警方於中午12時5分許尾隨陳男座車至三民區陽明路，欲趨前攔查時，陳駕車衝撞偵防車突圍後，又撞上停等紅燈由65歲陳姓女子駕駛的轎車和60歲由臧姓男子駕駛的廂型車，警方偵防車圍堵又被擦撞。

後警方下車猛敲陳男車窗，陳見無去路，乖乖下車就逮；目擊民眾事後在網路貼文，描述過程說「驚心動魄，嚇死人了，颱風天也不平靜」。

警方在陳男車中起獲查獲毒品咖啡包224包、K他命16克、毒梅錠14個、電子磅秤2個、k盤1個、現金6500元、分裝夾鏈袋、手機2支等贓證物。

陳否認販毒，警詢後，依違反毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險罪移請高雄地方檢察署偵辦。

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