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男騎士「變換車道未打方向燈」 桃警攔查發現他毒駕

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園大溪張姓男子今年7月底晚間在家吸毒後，竟騎車外出閒逛，行經台一線縱貫公路往桃園方向時，由於變換車道未打方向燈，遭保大員警攔查，詎料，張主動交出毒品也願採尿，桃園地檢署偵結，毒駕部分依公共危險罪起訴，毒品另案偵辦中。

起訴指出，家住大溪區的40歲張姓男子曾因不能安全駕駛案件，經桃園地方法院判處徒刑4月、併科1萬5000元罰金確定，2021年3月2日易科罰金執行完畢，之後因施用毒品經觀察、勒戒又再犯，今年8月間遭法官判徒刑3月，得易科罰金。

今年7月30日晚間7點，張男在大溪住處，先後吸食海洛因香菸及安非他命毒品，明知施用毒品後，對人的意識能力具不良影響，對週遭事物辨識及反應能力較平常薄弱，仍然騎車上路。

張男於當晚11點15分，騎車行經八德區中華路往桃園方向的省道時，因為變換車道未依規定打方向燈，遭警攔查，張主動交出身上2包海洛因及2包安非他命等毒品，經採尿後發現數值不僅超標，還含有多種毒品的陽性反應，確認他當晚涉嫌吸毒後騎車上路。

由於張男曾有徒刑執行完畢，於5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，檢方除依刑法185條之3第1項3款公共危險罪起訴外，累犯依法加重其刑。

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大溪張男施用毒品後騎車上路，變換車道未打方向燈遭警攔查，張主動交出毒品並驗尿，確認他涉嫌毒駕，桃園地檢署偵結，依公共危險罪起訴，毒品則另案偵辦。記者陳恩惠／攝影
大溪張男施用毒品後騎車上路，變換車道未打方向燈遭警攔查，張主動交出毒品並驗尿，確認他涉嫌毒駕，桃園地檢署偵結，依公共危險罪起訴，毒品則另案偵辦。記者陳恩惠／攝影

吸毒 桃園地檢署 毒品

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