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澳洲專家籲國際刑警組織 賦予台灣觀察員地位

中央社／ 雪梨30日專電

第92屆國際刑警組織大會將在11月4日到7日召開。澳洲智庫專家指出，跨國合作為全球安全基礎，台灣卻因中國阻撓遭排除，呼籲國際刑警組織採取果斷行動，賦予台灣觀察員地位，澳洲也應成為支持台灣觀察員地位的提倡者。

第92屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將在11月4日至7日在英國格拉斯哥市（Glasgow）舉行。台灣多年爭取觀察員地位，因受中國強烈阻撓，仍被排除在外。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）北澳洲戰略政策中心主任、前澳洲聯邦警察成員柯尼（John Coyne）今天在ASPI網站撰文表示，台灣被排除在國際刑警組織之外，不僅影響全球執法合作，也妨礙建構有效的國際安全網路，以應對日益增長的現代犯罪威脅。

他呼籲國際刑警組織成員國考慮賦予台灣觀察員地位，澳洲也應成為支持台灣觀察員地位的提倡者。各國難以單獨應對日益猖獗的跨國犯罪，國際間更需攜手合作。

柯尼強調，包括國際刑警組織等許多國際機構的成員或觀察員，無需具備「國家地位」，正如世界衛生組織（WHO）一樣，將台灣排除在外原因是中國阻撓，以及其他國家懼於冒犯中國。然而，國際刑警組織的成立宗旨應是促進國際警務合作，而非服務地緣政治。

他指出，台灣是在全球安全發揮重要作用的民主國家，台灣被排除在外的現狀削弱國際刑警組織的合作精神。台灣缺少觀察員地位，更使台灣執法機關無法及時獲得有助於打擊國內和跨國犯罪的重要情報，從而影響犯罪防治工作。

他舉例，澳洲籍嫌犯萊斯（Lisa Lines）2017年涉嫌暴力犯罪後逃往台灣，台灣因無法及時接收國際刑警組織的紅色通報，導致犯嫌在14個月後前往帛琉時，才被捕引渡回澳洲。

柯尼強調，若國際刑警組織遵循「連結全球警察，促進更安全的世界」的目標，應果斷行動，賦予台灣觀察員地位，讓台灣參與全球警務工作關鍵會議與倡議，唯有合作才能應對現代犯罪帶來的挑戰。

國際刑警組織（INTERPOL）的旗幟懸掛在法國里昂總部外。（路透）
國際刑警組織（INTERPOL）的旗幟懸掛在法國里昂總部外。（路透）

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