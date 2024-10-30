毒品通緝犯持槍西門町趴趴走 萬華警鷹眼識破…送他進去關4個月

巫姓男子是毒品通緝犯，分別遭判4月不等徒刑，日前在西門町因刻意閃避員警遭盤查，他報假證件，員警查詢發現不同人追問，這才查出他通緝身分，依法執行附帶搜索，在他包包內查獲毒品安非他命跟改造槍枝一把、子彈5顆，警詢後依法送辦；通緝部分則解送歸案。

萬華警方月前在西門町巡邏，在洛陽停車場附近發現巫男（35歲）行跡鬼祟盤查，他報他人身分證字號，員警透過警用小電腦查詢發現「根本長不一樣」，懷疑不單純追問，最後在他錢包內找到他真正的身分證件，

警方發現他是遭新北地檢署、基隆地檢署發佈的毒品、傷害通緝犯，被新北新北地院判3月徒刑、基隆地院判4月徒刑，依法執行搜索，赫然在他隨身包包內查獲毒品安非他命（約1公克）、改造槍枝一把、5顆子彈。

巫男警詢時稱，槍枝是友人的，但拒絕供出友人身分，警詢後被依槍砲、毒品等罪移送台北地檢署偵辦；通緝部分則依法解送歸案。

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