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高雄2農夫走私42塊海洛因磚 剛開箱就被逮...下場出爐

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄范姓男子將42塊「雙獅地球牌」海洛因磚藏在咖啡機內，由邱姓同夥具名進口入關，機器一入境就被海關鎖定，檢警按兵不動，等范男、邱男取貨後一網打盡，該批海洛因估市值逾億元，法院審理後，依運輸一級毒品罪，今判邱7年4月、范9年8月徒刑。可上訴。

檢警調查，范男、邱男均以務農維生，去年5月間，一名黃姓男子（法院通緝中）男子找上范男協助，請范男找人代為收取夾藏海洛因磚的進口咖啡機器。

范男應允後找上邱姓友人，約定邱代為收貨後可領取100萬元報酬，邱同意後，具名向海關申報入關，並將手機、身分證等資料交給「檸檬」、「瘦男」，由兩人辦理收件手續，從泰國進口「雙獅地球牌」海洛因磚。

同年7月間，夾藏海洛因磚的咖啡機進口入關，機器郵寄至邱男的住所，邱取件後，開車載運咖啡機前往另名林姓男子的住所，等范男抵達後，隨即將包裹搬入室內，成功撬開咖啡機取出內藏的海洛因磚。

由於該件咖啡機自進口後隨即被海關鎖定，橋頭地檢署檢察官楊翊妘獲報，隨即指揮調查局南機站、岡山、旗山分局共組專案小組偵辦。

檢警調在咖啡機入關後先按兵不動，追蹤包裹去向，直到去年7月6日，趁范男等人在林男提供的高雄市區住處「開箱」咖啡機，檢警調隨即破門逮人，起獲42塊海洛因磚，純質淨重約12.3公斤，市值至少新台幣1億元。

橋頭地院審理時，范男、邱男均認罪，法官考量兩人在偵查中自白，及兩人務農等背景，依毒品危害防制條例、刑法斟酌減刑，判邱7年4月、范9年8月徒刑。

雙獅地球牌海洛因磚夾藏在咖啡機內走私，被橋頭檢警調查獲，范姓、邱姓男子均被判刑。記者張議晨／翻攝
雙獅地球牌海洛因磚夾藏在咖啡機內走私，被橋頭檢警調查獲，范姓、邱姓男子均被判刑。記者張議晨／翻攝
雙獅地球牌海洛因磚夾藏在咖啡機內走私，被橋頭檢警調查獲，范姓、邱姓男子均被判刑。記者張議晨／翻攝
雙獅地球牌海洛因磚夾藏在咖啡機內走私，被橋頭檢警調查獲，范姓、邱姓男子均被判刑。記者張議晨／翻攝

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