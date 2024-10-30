影／加籍牙醫助理缺錢花用 夾帶市價近億大麻闖關遭逮

關務署台北關與航空警察局安檢大隊日前執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現2件自加拿大託運來台的行李顯像有異，開箱查獲後發現行李箱內夾藏第二級毒品大麻毛重32.61公斤，市價超過新台幣九千萬元，查緝人員隨即逮捕加拿大籍旅客L女，訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

航警局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，L女落網後向警方坦承，她因財務狀況不佳缺錢花用，遭販毒集團利誘以旅遊名義攜帶毒品來台，企圖以「假觀光真運毒」方式躲避查緝，她在加拿大多倫多市從事牙醫助理工作，被捕後覺得很抱歉。

張驄瀧指出，L女於今年8月初企圖夾帶第二級毒品大麻闖關入境，所幸第一線查緝人員即時查獲，未使毒品流入市面，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦並於近日起訴。航警局呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。