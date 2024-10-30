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大陸熱門商品「穿雲箭」具殺傷力 警攔截電商進口76穿雲箭
大陸火紅商品「穿雲箭」可擊發鋼珠，具殺傷力，遭電商引入台灣，刑事局9月通報各拍賣網站下架相關商品路，仍有人接單引貨來台。刑事局南部打擊犯罪中心在新北市，查獲林姓網路電商涉嫌進口76支穿雲箭，將他移送法辦，但獲檢方請回。
警方表示，大陸熱門玩具「穿雲箭」，結構上金屬槍管已貫通，並有持握裝置和金屬擊發裝置，若填裝火藥可擊發鋼珠，被警方列為槍砲彈藥刀械管制條例所管制的「其他可發射金屬或子彈具殺傷力之槍砲」，刑事局已在9月中旬通知各大拍賣網站下架商品，並函請財政部關務署查驗，避免流入台灣。
刑事局南打擊犯罪中心10月初網蒐發覺，有電商在拍賣網站仍刊登穿雲箭商品，每支售價約400元左右，追蹤相關商品流向，發現有穿雲箭包裹由大陸寄來台灣物流公司，準備送到高雄市三民區、鹽埕區等地，立即在物流公司攔截3件包裹，清點出共有76支穿雲箭。
警方追查包裹來源，查出住新北市的林姓男子（32歲）涉嫌接受網購者訂貨，向大陸貨商進商，10月17日赴新北市泰山區拘捕林男，追查其他賣場及訂貨人。林稱他因有人訂貨就接單向大陸貨商進貨，賺取差價。警方依違反槍砲藥刀械管制條例罪嫌，將林男移送高雄地檢署後獲請回。
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