鄭文燦涉貪 廖家3人當庭認行賄

在鄭文燦涉貪案中，因湊錢提款同遭行賄罪起訴的廖力廷的黃姓妻子（中），出庭時同樣認罪，盼能緩刑或免刑。記者陳恩惠／攝影 海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內，透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄五百萬元，桃園地檢署依貪汙等罪嫌起訴鄭等十一人，鄭被求處十二年重刑。桃園地院昨首度開庭，傳喚被告廖俊松父子、媳婦，三人對於送錢行賄均當庭認罪，盼法官能減刑或免刑。

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、前副總經理兼發言人侯水文及顧問廖俊松等人成立鴻展公司，意圖透過林口工五華亞科技園區東側九點一二公頃農地，由區段徵收改為自辦市地重劃，從中牟利逾廿四億元。

楊等人被查出兩度邀宴向鄭文燦表示「我們不會失禮」，廖俊松父子也被監聽掌握二○一七年九月十四日，將五百萬元賄款送進鄭的官邸。鄭文燦獲悉廖俊松電話遭監聽，隔年將五百萬賄款全數退回。

全案在八月廿七日偵結起訴，昨天下午首度開準備程序庭。受命法官廖奕淳分別傳喚廖俊松、廖力廷父子，以及廖力廷的黃姓妻子；鄭文燦排定十二月十九日上午出庭。

廖力廷出庭時，未聘任律師協助辯護，獨自坐在被告席答辯。針對檢方起訴的非公務員對公務員行賄罪嫌自白犯行當庭認罪，請求法官給予免刑。蒞庭的主任檢察官呂象吾、承辦檢察官陳嘉義及公訴檢察官邱健盛，均無意見也無證據需調查，庭訊十五分鐘，準備程序終結。

第二位傳喚擔任台塑企業華亞科技園區環境品質監督委員會主任委員的廖俊松，七十三歲的廖俊松戴有電子耳，昨出庭請法官說話慢一點、大聲點，對於檢方起訴行賄事實全都認罪。廖俊松表示，他積極配合偵查，盼從輕量刑；被控侵占台塑七千餘萬元則否認。

最後傳喚廖力廷的黃姓妻子，針對檢方起訴行賄的犯罪事實，黃女均承認。黃女透露，二○一七年九月十四日接獲通知，要湊五百萬元，提款當下不知情用途，直到晚間才知道。黃的辯護律師表達，審酌黃女參與行賄的情節輕微，爭取緩刑宣告，也希望有免刑機會。