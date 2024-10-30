男刺路人3刀 投案稱被嗆聲

台北市李姓男子昨在街頭步行時，持彈簧刀刺傷坐路旁機車上馬姓男子，赴派出所投案，馬經送醫無生命危險。記者蕭雅娟／翻攝 台北市李姓男子昨在街頭步行時，持彈簧刀刺傷坐路旁機車上馬姓男子的大腿三刀，馬逃進飲料店求救，經送醫無生命危險，李赴派出所投案，稱被馬以粗話嗆聲「看什麼」，馬則稱沒有嗆聲。警方不排除李隨機攻擊，調閱監視器釐清，依殺人未遂、傷害罪移送。

警方調查，昨下午一時許，廿二歲李姓男子步行經北市內湖路巷道，因不明原因，持彈簧刀攻擊坐在路旁停放機車上卅歲馬姓男子，馬左、右大腿各中一刀及二刀，鮮血直流，逃進附近飲料店求救；李離開現場，將彈簧刀丟棄在路旁草叢。

飲料店報案，消防隊趕到檢查馬意識清醒，送醫縫合傷口，沒有生命危險。警方調閱監視器鎖定李，前往其住處拘捕時，李赴內湖警分局西湖派出所投案，警方從草叢尋獲彈簧刀。

李、馬均無業，雙方不認識。李稱，行經遭馬以粗話嗆聲「看什麼」，且馬的「眼神不好」，他爭執後拿刀傷人；馬稱，坐機車上等朋友，李經過時雙方眼神交會，他沒有嗆對方，也未發生口角，不知為何遭攻擊。

雙方各執一詞，警方調閱監視器釐清，未發現口角，不排除李隨機攻擊，詢後移送，建請檢方聲押預防再犯。