工程師家門前遭砍 妻女驚魂

台中市林姓男子昨要載就讀國小女兒上學時，在家門口遭劉姓男子持西瓜刀砍三刀，經送醫急救無生命危險，案發七小時後劉落網，稱與林有債務糾紛，但林稱不認識劉。警方深入追查，預計今將劉依殺人未遂罪移送。

警方調查，昨清晨近五時，從事粗工廿歲劉姓男子赴四十八歲工程師林姓男子的中市沙鹿區住家附近埋伏，上午近七時，見林打開住家車庫電動門，持西瓜刀衝向前揮砍三刀，林的妻子及就讀國小女兒在旁目睹尖叫，鄰居聽聞出門察看，劉徒步離開丟棄西瓜刀，再搭白牌計程車逃逸。

林手、腳、肢體多處遭砍傷，意識清楚，被消防隊送醫急救，傷勢集中在身體右半部，右手、右腳均有撕裂傷，經手術後無生命危險。

警方在現場附近工地查扣西瓜刀，調閱監視器，從劉搭乘的計程車追查鎖定身分，昨下午近二時前往他在彰化市的工作地點查緝到案，從身上搜出Ｋ他命及毒品咖啡包，帶回中市清水警分局調查。

劉稱，與林有債務關係，但未交代原因及金額，僅表示金額很大；林則稱不認識劉。

警方調查，被害人沒有前科，不排除雙方有金錢糾紛，也不排除劉受教唆，待被害人傷勢穩定後詢問釐清。

女童就讀國小校長說，女童父親遭砍傷後，已通報校安事件，學校輔導室立即介入輔導，安撫女童受驚嚇情緒，並加強學校安全維護，留意周邊陌生人，另請轄區派出所在上學、放學時段加強巡邏，確保學童安全。