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男遭虐死 棄屍急水溪畔

聯合報／ 記者謝進盛邵心杰／台南報導

台南市急水溪畔草叢前天被發現一具男性遺體，雙手及雙腳遭膠帶捆綁，檢警研判是嘉義縣呂姓男子，追出疑因百萬元債務糾紛遭劉姓、謝姓、詹姓男子凌虐致死棄屍，昨查獲謝、詹依殺人罪移送，持續追緝劉。

警方調查，一名挖土機工人前天下午作業時，在已廢校的東山區華濟永安高中後方急水溪畔草叢上大號，發現一具男性遺體，他一度以為是狗或人偶，呼喊多名工人到場確認是人類遺體後報案。

警方檢視，遺體發黑、腐爛嚴重，臉部如骷髏頭難辨認，雙手、雙腳、嘴巴都遭黃色膠帶綑綁，部分膠帶已脫落，研判生前遭毆打虐待。

警方比對相關失蹤人口報案，懷疑死者是嘉縣卅二歲呂姓男子，調閱監視器及分析交往狀況，鎖定劉姓男子及卅六歲謝姓、四十一歲詹姓男子涉有重嫌，前晚掌握三人身分後漏夜找人，昨下午赴謝、詹住處查緝到案，尚在追查劉的下落。

謝、詹坦承涉案。警方根據兩人說詞查出，呂與劉有兩筆分別七十萬、九十萬元債務，劉本月廿一日約呂至急水溪畔，持菜刀等威嚇就範，謝、詹協助綑綁；陳屍地點十分偏僻，檢警研判是命案第一現場，三人蓄意虐殺或不慎下手過重致死，待深入釐清。

呂的母親稱，兒子本月廿一日告知她與朋友有約，沒想到外出後從此無音訊，她懷疑遭設局「赴死」，廿三日向警方報案，並在網路社群貼文協尋，廿六日再度赴派出所製作筆錄。

檢方昨相驗遺體，警方通知呂的母親至殯儀館，因屍體腐爛太嚴重，從外表難以辨認身分，檢方將解剖釐清死因，擬透過呂母ＤＮＡ鑑定比對確認身分。

呂母接受檢警詢問後快步離開，面對媒體詢問避談案情。

母親 遺體

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