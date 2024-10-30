不滿漲租金 翁持刀砍死女房東

新北市張姓老翁（中）不滿同住房東洪姓老婦漲租金，昨持刀砍殺洪婦，掐頸確認斷氣後赴警局自首，警詢後依殺人罪移送。記者黃子騰／攝影 新北市張姓老翁不滿同住房東洪姓老婦漲租金，昨在住處起口角，持魚刀砍殺洪婦十餘刀，掐住頸部確認斷氣後赴警局自首；洪婦是前台北縣永和市長洪一平的妹妹。警方查出，雙方因租金問題多次爭吵，將張依殺人罪移送，檢方聲押。

警方調查，七十五歲洪姓老婦與家人長期未聯繫，獨居在新北中和中山路某公寓三樓，今年七月將空房間以每月租金六千元，租給六十七歲張姓老翁，張與十九歲兒子入住。

昨上午七時許，張與洪婦因租金問題起口角，持五十六公分長的改裝魚刀，朝洪婦頭、頸、背部刺十多刀，見洪婦重傷倒地抽動，掐住頸部直到斷氣；張洗澡更換沾滿血跡衣物後，騎腳踏車赴中和警分局，向警備隊值班警員抱怨被洪婦加收電費，接著說「我殺人了」。

警方趕到現場查看並通報消防隊，救護人員抵達發現洪婦明顯死亡而未送醫，警方聯繫洪婦家屬，封鎖現場採證，查扣一把沾有血跡魚刀。

張稱，原本談妥月租六千元，搬來後洪婦卻要他分擔網路、水電、瓦斯費，月租變九千元，事發時洪婦又拿電費單要求平分電費，他表示要退租，要求退回押金一萬五千元及其餘多付費用，被洪婦拒絕及辱罵「五字經」粗話，他一氣之下持刀攻擊，掐住頸部確認斷氣才放手。

據調查，張曾多次赴分局報案兒子失蹤，警方常在張住處附近公園尋獲其兒子，最近張則常到分局抱怨洪婦漲房租，警詢後將他依殺人罪移送。

檢方相驗遺體，頭、頸、腹、背部至少九處刀傷，初步研判是遭砍死而非勒斃，擇期解剖釐清死因及致命傷。洪婦媳婦及孫子到殯儀館，面對媒體詢問不發一語。

鄰居說，洪婦是前永和市長洪一平的妹妹，與鄰居相處融洽，但張姓父子搬來後，洪婦不滿父子發出噪音，雙方常爭吵，鄰居曾勸她及其家人要趕快處理張的問題，沒想到發生凶殺案。