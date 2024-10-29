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女房東遭亂刀猛刺慘死 晚間相驗遺體家人哀戚不發一語

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區今天上午發生凶殺命案，67歲張姓老翁因不滿75歲洪姓女房東漲租又辱罵五字經，竟持56公分長魚刀連刺洪女頭、頸、腹背9刀，導致洪女當場死亡，今天晚間檢警進行相驗，洪女媳婦及孫子神色哀戚到場，確切致死原因仍待解剖釐清。

據了解，凶嫌張男與19歲兒子今年7月時，以每月6000元價格承租洪姓女房東的雅房，3人同住在同一屋簷下。張男與兒子入住不久後，洪女即向張男要求共同負擔網路、水電費，並表示每月要多加3000元房租。張男雖不滿但也乖乖繳付每月共9000元房租。

但今天上午7時許洪女又要求張男平分電費，張男一氣之下表示要退租，並要求洪女退回當時繳付的15000元押金，而且還要多付費用補償，雙方因而發生口角，過程中洪女辱罵張男「幹X娘XX」五字經，張男頓時暴怒持改造的魚刀猛刺洪女頭頸、腹背等處10多刀，見洪女重傷倒地身體還在抽搐，竟又上前掐住洪女脖子見其斷氣才放手。

張男行兇後先洗澡更換血衣後，騎腳踏車前往中和分局自首，警方獲報趕抵發現洪女已明顯死亡，立即將張男逮捕並依殺人罪嫌送辦。今晚6時許新北地檢署檢察官與法醫來到板橋殯儀館，相驗遭刺死的洪女遺體，洪女媳婦及孫子均到場，面對詢問神色哀戚一語不發。

據了解，洪女頭頸腹背處共中9刀，手上還有更多阻擋時造成的刀傷，初步研判應是遭刺傷大量出血致死，但確切致死刀傷仍待擇期解剖釐清。警方詢後將張男依殺人罪嫌送辦。

死者洪女的媳婦及孫子抵達板橋殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
死者洪女的媳婦及孫子抵達板橋殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
中和警方詢後將張男依殺人罪嫌送辦。記者黃子騰／攝影
中和警方詢後將張男依殺人罪嫌送辦。記者黃子騰／攝影
鑑識人員到場會同檢察官相驗遺體。記者黃子騰／攝影
鑑識人員到場會同檢察官相驗遺體。記者黃子騰／攝影
張男用來殺害洪姓女房東的凶刀。記者黃子騰／翻攝
張男用來殺害洪姓女房東的凶刀。記者黃子騰／翻攝

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