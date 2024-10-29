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抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者
台南市東山區急水溪畔驚傳命案，檢警查出3人犯案，死者疑為嘉義竹崎呂姓男子，檢警下午循線逮捕謝姓及詹姓男子，持續追查主嫌劉男下落，檢警證實債務引發殺機。
據知，警方昨晚就已經掌握涉案3人身分，漏夜動員找人，今下午分別在謝及詹家中逮捕，其中謝當時還在睡夢中就逮。
檢警掌握，死者與劉有債務糾紛，劉不滿死者欠債未還萌生教訓對方，究竟是蓄意殺害或不慎失手，持續釐清中。
初步調查，劉男持菜刀等威嚇死者就範，謝及詹主要是綑綁死者，是否是3人一起動手虐殺死者仍待釐清。
檢警下午在新營福園殯儀館相驗，死者母親在檢察官訊問後離開，同樣避談案情。據知，因死者外表難辨認，死者母親第一時間也無法確認為兒子，檢警不排除透過DNA比對釐清身分。
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