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抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

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抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市東山區急水溪畔驚傳命案，檢警查出3人犯案，死者疑為嘉義竹崎呂姓男子，檢警下午循線逮捕謝姓及詹姓男子，持續追查主嫌劉男下落，檢警證實債務引發殺機。

據知，警方昨晚就已經掌握涉案3人身分，漏夜動員找人，今下午分別在謝及詹家中逮捕，其中謝當時還在睡夢中就逮。

檢警掌握，死者與劉有債務糾紛，劉不滿死者欠債未還萌生教訓對方，究竟是蓄意殺害或不慎失手，持續釐清中。

初步調查，劉男持菜刀等威嚇死者就範，謝及詹主要是綑綁死者，是否是3人一起動手虐殺死者仍待釐清。

檢警下午在新營福園殯儀館相驗，死者母親在檢察官訊問後離開，同樣避談案情。據知，因死者外表難辨認，死者母親第一時間也無法確認為兒子，檢警不排除透過DNA比對釐清身分。

台南東山已廢校華濟永安高中後方偏僻急水溪畔驚傳命案。圖／民眾提供
台南東山已廢校華濟永安高中後方偏僻急水溪畔驚傳命案。圖／民眾提供

債務 台南 命案 母親

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