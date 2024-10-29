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影／台中男帶女兒上學家門前被砍3刀 嫌犯被逮稱：有債務關係

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區今天發生砍人案件，一名男子要載小學女兒上學前，在家門口被持西瓜刀男子砍傷，被害人的手、腳等部位被砍3刀，送醫急救，警方7小時內在彰化市逮到砍人男子，正釐清案情中。

台中市沙鹿區今天發生砍人案件，一名男子要載小學女兒上學前，在家門口被持西瓜刀男子砍傷，被害人的手、腳等部位被砍3刀，送醫急救；國小女童全程目擊父親被砍過程，嚴重受到驚嚇，學校已緊急介入安撫中。

清水警分局表示，今天早上6時52分，沙鹿區某住宅發生一件持刀傷害案件，作案歹徒男性1人，持西瓜刀於被害人住宅前埋伏，趁車庫電動門開啟時，持刀朝被害人手、腳等部位連砍3刀，造成被害人肢體多處刀傷，行兇後搭計程車逃離現場，被害人經送醫治療傷勢已無大礙。光田醫院表示，今天上午一名48歲林姓男子緊急送往急診，到院時意識清楚，傷口處以右半部居多，右手腳均有撕裂傷，早上8點30分送進開刀房處理傷口。

據指出，被害人說不認識兇嫌，落網男子則稱，與對方有債務關係，全案正由警方釐清中。

清水分局表示，今天早上獲報後全面展開追緝，迅速掌握劉姓主嫌身分，專案小組於7小時內即順利查緝到案，並在劉姓主嫌身上查獲愷他命及毒咖啡包等毒品，警方初步調查，該起暴力事件係因雙方金錢糾紛所引起，警方將深入追查釐清案情，依法偵辦。

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台中沙鹿一名男子今天早上在家門口被砍傷，送醫急救。記者游振昇／翻攝
台中沙鹿一名男子今天早上在家門口被砍傷，送醫急救。記者游振昇／翻攝

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