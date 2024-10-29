台南急水溪畔殺人棄屍案死者身分曝 母懷疑遭設局赴「死亡之約」

台南東山已廢校華濟永安高中後方偏僻急水溪畔驚傳命案，據知，死者是32歲呂姓男子，嘉義竹崎人，死者是本月21日與朋友相約外出後即失去音訊，幾天前家屬曾報協尋未果，懷疑案發現場就是命案第一現場。

檢方今下午在新營福園殯儀館相驗，南檢檢察官謝旻霓對於案情以「一切都還在調查中」，對於案情不願多談，死者母親在檢察官訊問後離開，同樣避談案情。

據知，這起命案是挖土機工人是昨下午約2點內急上大號時，意外發現這起命案，據指出，第一時間工人一度誤以為是狗或人偶 ，緊急呼喊多名工人辨認確認是具男屍，且屍體發黑已腐爛浮腫，臉部難辨認如骷髏頭。

據知，死者雙手及雙腳及嘴巴均遭黃色膠帶綑綁，生前疑似遭受虐毆打，被發現時部分膠帶已脫落。

檢警查出，死者是32歲嘉義縣竹崎鄉呂姓男子，死者母親下午向檢警說，兒子20日還在家隔天21日有說跟朋友有約外出，詎料自此無音訊，懷疑遭設局赴上「死亡之約」；擔心兒子受害，幾天前還在嘉義各主要網路社群發動協尋，不料昨傳來噩耗。

據查，檢警掌握死者疑在外有積欠債務，應是遭設局遇害，八掌溪畔發現屍體處，因地點相當偏僻，研判可能就是遇害現場，下手歹徒會找到這偏僻地點，應該對當地環境有一定掌握，研判有地緣關係。

據指出，檢警已鎖定可疑對象，若掌握相關證據，就會動手逮人。