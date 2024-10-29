影／台中父帶國小女兒上學前被砍傷 女童嚴重受到驚嚇學校急安撫

台中市沙鹿區今天發生砍人案件，一名男子要載小學女兒上學前，在家門口被持西瓜刀男子砍傷，被害人的手、腳等部位被砍3刀，送醫急救；國小女童全程目擊父親被砍過程，嚴重受到驚嚇，學校已緊急介入安撫中。

台中市這所小學的校長表示，該校女童今天早上由父親要接送到學校時，父親在自家門口被歹徒持

刀砍傷，學校輔導室立即介入輔導，安撫女童受驚嚇情緒，也加強學校附近安全維護，留意陌生人行為；校方也請轄區派出所，在上放學時段協助加強巡邏，確保學童安全。

這名校長說，此事已通報校安，女童心理狀況會持續追蹤輔導，保護學生安全是最重要的工作，學校和警方會全力維護。

今天有民眾在臉書PO文說看到家長送小孩上學被不明人士砍傷，PO文引起恐慌，有人說台灣現在不會判死刑，讓殺人犯橫行很可怕，警方說明，已鎖定歹徒追捕中。

清水警分局表示，今天早上6時52分，沙鹿區某住宅發生一件持刀傷害案件，作案歹徒男性1人，持西瓜刀於被害人住宅前埋伏，趁車庫電動門開啟時，持刀朝被害人手、腳等部位連砍3刀，造成被害人肢體多處刀傷，行兇後搭計程車逃離現場，被害人經送醫治療傷勢已無大礙。；光田醫院表示，今天上午一名48歲林姓男子緊急送往急診，到院時意識清楚，傷口處以右半部居多，右手腳均有撕裂傷，早上8點30分送進開刀房處理傷口。