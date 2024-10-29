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漲房租遭猛刺多刀還掐脖致斷氣 女房東是前永和市長妹妹
新北市67歲張男疑因不滿75歲洪姓女房東漲房租又要求平分電費，今天上午與洪女發生爭執，張男一怒之下竟持56公分長的魚刀猛刺洪女10多刀，還掐洪女脖子確定洪女死亡後前往警局自首。而死者洪女身分也曝光，竟是前永和市長洪一平的妹妹。
據了解，遭張男殺害的洪姓女房東，是前台北縣永和市長洪一平的親妹妹，但洪女與家人已長期未聯繫，獨自居住在中和區中山路二段1間公寓。而凶嫌張姓男子今年7月與19歲有精神障礙的兒子，以每月6000元價格洪女的雅房。但張男與兒子入住後，同住的洪姓女房東要求張男每月得多付3000元支付網路費、水電及瓦斯費，張男雖依要求繳付每月9000元租金，但也因此與洪女發生爭執。
今天上午7時許洪女再度向張男要求要平分電費，張男一氣之下表示要退租，並要求洪女退回當時繳付的15000元押金，而且還要多付費用補償。洪女聽聞當場拒絕，還辱罵張男三字經。張男聽聞後頓時暴怒，持長達56公分的改裝魚刀朝洪女頭、頸部、背部狂刺10多刀，張男見洪婦重傷倒地後身體還不斷抽動，竟又上前掐住洪女脖子，見其斷氣後才放手。
張男犯案後先洗澡更換滿身是血的衣物後，騎腳踏車前往中和分局自首，警方獲報後立即前往現場，發現洪女身中多刀已明顯死亡。警方目前正對張男偵訊，詢後將依殺人罪移送新北地檢署偵辦。
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