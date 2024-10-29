他帶小孩上學竟在家門前手腳被人連砍三刀 歹徒搭計程車逃離現場

台中市沙鹿區今天發生砍人案件，一名男子要帶小孩上學前，在家門口被持西瓜刀男子砍傷，被害人的手、腳等部位被砍3刀，送醫急救，警方已掌握歹徒身分追緝中。

光田醫院說，今天上午一名48歲林姓男子緊急送往急診，到院時意識清楚，傷口處以右半部居多，右手腳均有撕裂傷，八點半送進開刀房處理傷口，現還在手術中。

有民眾在臉書PO文說看到家長送小孩上學被不明人士砍傷，PO文引起恐慌，有人說台灣現在不會判死刑，讓殺人犯橫行很可怕，警方說明，已鎖定歹徒追捕中。

清水警分局表示，今天早上6時52分，沙鹿區某住宅發生一件持刀傷害案件，作案歹徒男性1人，持西瓜刀於被害人住宅前埋伏，趁車庫電動門開啟時，持刀朝被害人手、腳等部位連砍3刀，造成被害人肢體多處刀傷，行兇後搭計程車逃離現場，被害人經送醫治療傷勢已無大礙。

清水分局據報立即成立專案小組，目前已掌握特定對象，正積極展開追捕行動，待嫌犯到案後釐清犯案動機，依法偵辦。

臉書「沙鹿之美」有人PO文說，今天一早有家長要送小孩到小學上課，一出門被陌生人砍傷見骨，還好小孩無礙，竄逃12街方向，案發點在沙鹿區埔子里，兇刀已丟路旁，不確定犯案原因，PO文者提醒大家留意陌生人在門口徘徊情形；PO文者隨即說，他被告知，此案非隨機砍人，請大家不要恐慌。