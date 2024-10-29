新竹毒鴛鴦藏大樓分裝「喪屍菸彈」警埋伏扣230萬毒

新竹縣馮姓男子涉毒品案件，台中市刑大溯源時掌握，今年3月間起案展開調查，掌握馮在大樓內分裝俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯毒品，警方6月收網，先在電梯埋伏，查獲馮，又在租屋處內，查獲馮的蔡姓女友，以及市價約230萬元的海洛因等毒品，馮遭羈押獲准，檢方依毒品罪起訴馮，蔡女另案偵辦。

台中市刑大二隊在今年初時偵辦毒品案溯源，查出毒品上手是新竹縣馮姓男子（45歲），全案報請檢察官指揮後，今年3月間開始偵辦，經跟監蒐證，發現馮住在新竹市的大樓租屋處，平時除販賣海洛因、安非他命等毒品外，還認為電子菸被年輕族群接受，有龐大市場，也在租屋處內，分裝俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯毒品。

全案經長期蒐證完備，確定該分裝場的位置，警方持搜索票前往馮的大樓租賃處埋伏，先在電梯守候，等馮出電梯時，擒抱抓人，隨後又在租屋處內，發現馮的蔡姓女友（40歲）。

現場起獲海洛因13包（重715.85公克）、安非他命13包（重508.23公克）、液體卡西酮3瓶、麻醉菸彈39顆、空菸彈1批、丙二醇2瓶、甜橙劑1瓶、甘油1瓶、菸油8瓶、菸油分裝針筒1支、手機2支、7萬元等贓證物等。

據查，依托咪酯一公斤成本價約30萬元，1公克就可製成10顆喪屍菸彈，初估馮的不法所得約百萬，此次查獲各類毒品總市價約230萬。

全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方認有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押馮獲准，蔡女部分則採尿送驗，另案偵辦，檢方近日偵結，依毒品罪起訴馮。 新竹縣馮姓男子涉嫌毒品不法，台中檢警在今年6月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝 新竹縣馮姓男子涉嫌毒品不法，台中檢警在今年6月間收網抓人，查扣市價230萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝 新竹縣馮姓男子涉嫌毒品不法，台中檢警在今年6月間收網抓人。記者陳宏睿／翻攝 新竹縣馮姓男子涉嫌毒品不法，台中檢警在今年6月間收網抓人，警方趁馮出電梯時擒抱逮人。記者陳宏睿／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885